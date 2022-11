Il San Costanzo Show in “Cesare ha gusto” a Pesaro e a San Lorenzo In Campo

Lo spettacolo comico andrà in scena venerdì 25 novembre al Cinema Loreto di Pesaro e domenica 27 al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo

PESARO URBINO – Venerdì 25 novembre, alle ore 21.15 al Cinema Loreto di Pesaro e domenica 27 al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo si chiude la tournée dello spettacolo comico CESARE HA GUSTO – viaggio comico ai tempi dell’antica Roma.

Il San Costanzo Show con questo spettacolo porta il pubblico a compiere dei salti nel tempo dai tempi dell’Impero Romano fino all’epoca attuale.

Troveremo i personaggi famosi dell’antica Roma trapiantati nelle Marche pronti a duettare con i comici del San Costanzo Show.

Un modo nuovo di conoscere le bellezze della nostra regione.

Al termine dello spettacolo un evento speciale: la proiezione del cortometraggio ideato e diretto dal San Costanzo Show “La Scoperta del Secolo”. Un mini-film in cui i comici simulano la rocambolesca scoperta della famosa Basilica di Vitruvio: un monumento importantissimo della Romanità che si pensa sia nella nostra regione, che tutti gli archeologi cercano e nessuno ancora ha mai trovato.

Una serata di spettacolo e cinema tutta da scoprire.

Risate dal vivo per riportare il grande pubblico a godere della bellezza di una serata a teatro e al cinema in un solo spettacolo.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Regione Marche. Biglietti acquistabili la sera dello spettacolo oppure in prevendita. Info e biglietti online su www.sancostanzoshow.com 3284173247