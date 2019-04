Centobuchi, 1 Maggio Festival: il programma

Il 30 aprile e il 1 maggio al parco della Conoscenza musica italiana e internazionale, con iniziative per bambini, giovani e famiglie, attrazioni, area food e drink

CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE (AP) – Si terrà a Centobuchi, martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, al Parco della Conoscenza, la prima edizione del “1 Maggio Festival”: una due giorni musicale a misura di famiglia, ricca di iniziative per tutte le età: dalla musica live, nazionale e internazionale, ai laboratori per i bambini e all’area dedicata a cibo, birre di qualità, artigianato locale e raduno moto.

La protagonista sarà la musica italiana e internazionale.

Si parte il 30 aprile alle ore 19.30 con la quarta edizione del #17Contest, un contest musicale dedicato alle giovani band della regione Marche e di regioni limitrofe. A chiudere la serata sarà “Montone”, definito da molti un predestinato per via del suo Pop actuality.

Mercoledì 1 maggio la manifestazione si aprirà alle ore 10.00 con i laboratori organizzati per i più piccoli e il raduno di Moto. Il Festival proseguirà con un pic-nic all’interno del parco, e dalle ore 16.00 si esibiranno gli svedesi Crying Day Care Choir, con un allegro folk corale in cui si ritrovano echi di Devendra Banhart, The Lumineers e Edward Shape & the Magnetic Zeros, a seguire l’esibizione live del trio Random Recipe, composto da Frannie Holder, Fab e Liu-Kong-Ha. Il gruppo ha all’attivo diversi tour in giro per il Québec, nel resto del Canada, in Francia, Belgio, Islanda, Stati Uniti e America Latina. Oltre ad aver partecipato al Montreal International Jazz Festival e il Festival d’été de Québec, hanno vinto diversi premi, tra cui il 2011 Miroir for the Best Canadian Artist prize e il Rideau’s 2011 Étoiles Galaxie prize. A chiudere la manifestazione saliranno sul palco i Tribunale Obahl una band pesarese hard-rock, già vincitrice di vari premi, che arriva al 1 Maggio Festival attraverso il bando organizzato dalla Siae nazionale.

Al 1 Maggio Festival partecipano food truck da tutta Italia proponendo le loro migliori specialità culinarie, che potranno essere abbinate alla selezione di birre offerta dai ragazzi dell’Endrix Bar. Non mancheranno giochi per bambini e stand di artigianato locale.