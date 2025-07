Castelplanio, Sagra della Crescia sul panaro 2025 tra musica e gastronomia

Castelplanio celebra 50 anni di gusto con la Sagra della Crescia sul Panaro dal 17 al 20 luglio 2025: quattro giorni di festa con crescia fatta a mano, concerti, tornei e spettacoli

CASTELPLANIO (AN) – Dal 17 al 20 luglio 2025, il borgo di Castelplanio ospita la 50esima edizione della storica Sagra della Crescia sul Panaro, un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, musica e convivialità.

Protagonista assoluta è la crescia di polenta, impasto povero ma genuino nato per recuperare gli avanzi, oggi regina delle tavole locali. Preparata a mano e cotta sul panaro, viene proposta in varianti salate (con verdure, salsiccia, prosciutto, pecorino) e dolci, tra cui la celebre crescia fritta farcita con Nutella2.

Un programma ricco di eventi

Giovedì 17 luglio 2025

Ore 18,00

Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)

Ore 19,00

Apertura dello stand Aperitivo in piazzetta gestito da giovani del paese

Ore 21,15

Torneo di Burraco (piattaforma del Circolo; prenotazioni Carmen 3494939338 o Giuliana 3286908745)

Ore 21,30

Chopas e Areré musiche del mondo (Piazza Libertà)

Ore 22:30

Apertura discoteca gli SconSagrati sotto le scuole

Venerdì 18 luglio 2025

Ore 18,00 Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)

Ore 19,00

Apertura dello stand Aperitivo in piazzetta gestito da giovani del paese

Ore 21,15

Torneo di Briscola (piattaforma del Circolo; prenotazione

Leonardo 3348285115 o Luca 3249569477)

Ore 21,30

Fuori tempo concerto/animazione (piazza Libertà)

Ore 22:30

Apertura discoteca gli SconSagrati sotto le scuole

Sabato 19 luglio 2025

Ore 18,00

Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)

Apertura dello stand Aperitivo in piazzetta gestito da giovani del paese

Ore 19,00

Apertura della Cantina medioevale di Dalmazio

Ore 21,00

Liscio e balli di gruppo con Marco e Silvia (piattaforma del Circolo)

Ore 21,30

FESTIVALSTAR hit dance party: tutte le estati in una notte!

Dj set, animazione, spettacolo, gadget & sorprese

(piazza Libertà)

Ore 22:30

Apertura discoteca gli SconSagrati sotto le scuole

Domenica 20 luglio 2025

ore 17,00

Motoraduno (informazioni e iscrizioni Federico 3274284220)

Apertura stand gastronomici (piazza Libertà)

Ore 18,00

Apertura della Cantina medioevale di Dalmazio

Apertura dello stand Aperitivo in piazzetta gestito da giovani del paese

Ore 19,00

Esibizione itinerante della banda Aurora (Via Don Minzoni e piazza Libertà)

Lancio delle tradizionali mongolfiere (piazza Libertà)

Marco e i suoi allievi: esibizione itinerante di suonatori di organetto (Via Don Minzoni e piazza Libertà)

Ore 21,00

Liscio e balli di gruppo con Maria Bianca Band (piattaforma del Circolo)

Ore 21,30

Il diavolo e l’acqua santa concerto/animazione (piazza Libertà)

Ore 22:30

Apertura discoteca gli SconSagrati sotto le scuole

A cura del Centro spiritualità Sul monte e della parrocchia

• Giovedì 17 luglio

ore 17:30. Incontro nei locali della Vineria (cantina del palazzo comunale) LE PAROLE SONO PONTI, intervista con il giornalista Giacomo Galeazzi, caporedattore de LA STAMPA, e presentazione del libro UN DIALOGO D’ANIME OLTRE LE FRONTIERE. Carlo Urbani e Anna Maria, Velar 2025.

ore 18:30. inaugurazione Mostra fotografica Tutta la terra canta il suo creatore, foto naturalistiche del gruppo La notte

• Tutti i giorni dalle ore 18:30 nella chiesa del Crocifisso

Mostra fotografica Tutta la terra canta il suo creatore, foto naturalistiche del gruppo La notte

Altre mostre (tutti i giorni)

• Mostra di acquerelli e gouaches di Simone Bellucci nell’ingresso della sala comunale

• Mostra di cesti in vimini realizzati da Livio Bravetti nella sede del centro sociale (vicino al Circolo Granchio nero)

Tradizione e sostenibilità

L’intera manifestazione è plastic-free, ovvero userà piatti, posate e bicchieri fatti in materiale compostabile. Saranno inevitabili le bottiglie di plastica che andranno comunque nella raccolta differenziata.

Organizzata dalla Pro Loco di Castelplanio, la sagra rappresenta un’occasione per riscoprire i sapori autentici della cucina contadina e vivere quattro giorni di festa nel cuore delle Marche.

Ingresso libero e gratuito

sabato e domenica Bus navetta

Spazio bimbi sabato e domenica

Info http://www.procastelplanio.it