Castelleone di Suasa, “Poesia e Musica” 2019: iscrizioni alla 5^ Edizione

CASTELLEONE DI SUASA (AN) – Dopo il successo degli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa, con la partecipazione di Nelusco Mantovani, che ne è stato l’ideatore, intende proporre anche quest’anno la 5^ Edizione di Poesia e Musica, serata dedicata a quanti avessero, nel corso degli anni, trasformato in versi i propri pensieri, sentimenti ed emozioni.

La manifestazione si svolgerà domenica 4 Agosto 2019, alle ore 21,15, in piazza Ortensio Targa ed ha già ottenuto il patrocinio della Regione Marche.

La partecipazione, gratuita, è aperta a italiani e stranieri, anche minorenni, purché residenti in Italia. Ogni autore dovrà inviare un massimo di tre poesie in lingua italiana che si attengano possibilmente ad una lunghezza di 35/40 versi ciascuna. Gli elaborati, rigorosamente in formato Word (.doc o .docx), dovranno essere accompagnati dal modulo di adesione compilato in tutte le sue parti. E’ gradito l’eventuale curriculum letterario o scheda bibliografica per introdurre l’autore nella serata di partecipazione.

I temi delle poesie sono liberi ma non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami ai partiti politici. Le opere devono pervenire entro e non oltre il 31 MAGGIO 2019. I lavori potranno essere inviati per e-mail: comune@castelleone.disuasa.it, per posta o consegnati a mano all’indirizzo: Comune di Castelleone di Suasa, Piazza Principe di Suasa, 7, 60010 Castelleone di Suasa (AN), indicando sulla busta “Serata Poesia e Musica”.

Tutte le poesie saranno pubblicate sul sito web dell’Amministrazione Comunale: http://www.castelleone.disuasa.it. Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle opere sul sito dell’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa (www.castelleone.disuasa.it) e nel volumetto che sarà stampato per l’occasione.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare le opere pervenute, per le suddette pubblicazioni, senza che nulla sia dovuto agli Autori, pur garantendo la citazione dell’Autore stesso.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione ed una copia del volumetto di poesie. Le poesie inviate non saranno restituite.

Per maggiori informazioni si può contattare l’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa: Tel. 071 966113, oppure al seguente contatto: comune@castelleone.disuasa.it.