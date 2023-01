CarnivalLoveShow, il 18 febbraio 2023 a Pedaso

Allo spettacolo, promosso dall’Artistic Picenum e dal Comune, prenderanno parte Lembo, Lando&Dino, La Little Tony Family e Li Matti di Monte Co

PEDASO (FM) – Al via il countdown per il nuovo spettacolo ideato dall’Artistic Picenum e dal Comune di Pedaso, omaggio al prossimo Carnevale ed alla festa di San Valentino 2023.

Il prossimo 18 Febbraio in scena, nel prestigioso CineTeatro di Pedaso un quartetto artistico di gran qualità, attento allo star system italiano ed alle tradizioni delle nostre amate Marche.

Lo staff dell’ Artistic Picenum dichiara : “ vivremo il carnevale e la festa degli innamorati a Teatro, in uno spettacolo serale inedito, dove divertirsi sarà un ” must” dopo anni pandemici, grazie ad una kermesse che promette entusiasmo, vivacità e sana giovialità. Ci saranno novità che coinvolgeranno anche il pubblico che interverrà, con delle sorprese che sveleremo nelle prossime settimane”.

Musica, folklore e super comicità le protagoniste. Si parte dalla grande musica della Little Tony Family, frizzante band capitana da Cristiana Ciacci. Attualmente protagonista nelle reti Rai ed in tournée italiana, ripercorre con smisurata passione tutti i grandi successi dell’indimenticabile figura di Little Tony ( Profumo di Mare, La Spada nel cuore, Cuore Matto, Riderà, Bada Bambina e molti altri) unitamente a nuovi successi discografici.

Grande attesa per il ritorno di Luciano Lembo nelle Marche, un volto storico di Colorado ed autentico paladino della comicità romana; insieme all’umorismo travolgente dei mitici Lando&Dino, sarà testimonial umoristico del gran galà.

Presenta la kermesse Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, apprezzata e brillante show girl picena, mentre l’apertura sarà affidata a Li Matti di Monte Co, guidati da Monia Scocco e testimoni del valore nel folklore regionale.

Prenotazioni possibili sin da ora, presso Merceria Il Cigno di Grottammare ( info line 3475406630) e Cartolibreria Camillettis di Pedaso ( info line 0734932362).