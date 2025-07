Servizi preventivi dei Carabinieri: ritirate tre patenti nel maceratese

CIVITANOVA MARCHE – Nell’ambito dell’intensificazione delle varie attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Macerata, con il supporto delle Compagnie dipendenti, i Carabinieri nei giorni scorsi hanno effettuato mirati controlli sulle principali arterie viarie e nelle zone maggiormente frequentate dalla movida giovanile e in quelle dei centri abitati della provincia ritenuti più a rischio di degrado.

In particolare, a Civitanova, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 40enne residente a Verona che è stato fermato in orario notturno e sottoposto ad accertamento con alcol test, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,77 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato a persona idonea.

A Muccia, i Carabinieri della Stazione di Serravalle di Chienti, nel corso di un posto di controllo, hanno intimato l’alt a un autocarro il cui conducente, un cittadino tunisino di 46 anni residente a Latina, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l. In questo caso è stata immediatamente ritirata la patente di guida che subirà la decurtazione di 10 punti mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea.

A Montecassiano

i Carabinieri della Stazione, hanno fermato e controllato un 48enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che sottoposto ad accertamento alcolemico, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,42 g/l. Anche per lui è scattato il ritiro della patente, con contestuale affidamento del mezzo a persona idonea.

Nel corso delle attività, a Pollenza, i Carabinieri della Stazione, hanno fermato e controllato nelle vie del centro cittadino, un 20enne del luogo che, sin da subito, è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i dovuti controlli a carico del giovane che hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità, circa 2 grammi di hashish celati all’interno di un sacchetto. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. L’hashish rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Amministrativa.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.