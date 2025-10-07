Cantiano Fiera Cavalli il 12 e il 19 ottobre 2025

La Cantiano Fiera Cavalli si terrà a Chiaserna di Cantiano – Parco e Centro Ippico La Badia. Una due giorni di celebrazioni del Cavallo del Catria tra ambiente, natura, sport, cultura, economia e spettacoli equestri

CANTIANO – Il Cavallo del Catria, unica razza equina marchigiana, torna a essere protagonista dell’autunno con due giornate che uniscono ambiente, natura, sport, cultura, economia e spettacoli promosse dal Comune di Cantiano con il contributo della Regione Marche e con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Appuntamento a Chiaserna di Cantiano nelle domeniche del 12 e 19 ottobre 2025 per celebrare la grande tradizione equestre attraverso un format unico in Italia, grazie alla sua formula ‘open air’ e a un ricco programma con caroselli equestri, mostre, esibizioni, mercatini, incontri, spettacoli, ristorazione.

L’evento in particolare è suddiviso in cinque grandi aree tematiche, pensate per guidare il pubblico in un percorso di scoperta e divertimento, esplorando l’ambiente circostante nonché un autentico paradiso naturale di circa 20 mila mq sul versante sud-ovest del Monte Catria, tra le cime più alte dell’Appennino italiano.

Cantiano Fiera Cavalli, con la 46° Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39° Rassegna del Cavallo del Catria, si apre nell’Agorà del Catria, che ospita la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro, domenica 12 alle ore 11. Nella stessa mattinata si terranno il convegno a cura dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria e le premiazioni dei migliori esemplari in rassegna. Questa è l’area dedicata ai talk, incontri e convegni con autorevoli ospiti.

L’Area Cavallo del Catria è lo spazio ideale per vivere la natura e il contatto diretto con questo splendido animale, noto per la sua maestosità, forza ed eleganza, che lo rendono simbolo di libertà e potenza, caratteristiche proprie di questa razza, da sempre in libertà sulle pendici del Monte Catria.

Per giunta quest’area si conferma, ancora una volta, il cuore della manifestazione con l’esposizione degli esemplari equini, con il ‘Battesimo della sella’, attività riservata ai bambini, il carico e scarico dei muli e inoltre le dimostrazioni di ippoterapia, terapia dagli effetti straordinari grazie all’approccio basato sulla relazione con l’animale.

L’Arena Coperta

valorizza il ruolo e le importanti attività svolte dall’Associazione Allevatori Cavalli del Catria nella tutela della razza e della sua forte ascesa. E allo stesso tempo evidenzia l’eccezionalità del Centro Ippico La Badia, scuola regionale di turismo equestre, unico centro di valorizzazione nelle Marche della razza Cavallo del Catria.

Durante le giornate di evento, in questo spazio si terranno gli intrattenimenti, gli spettacoli equestri e il carosello storico ‘Horse Show’: storia ed evoluzione del Cavallo del Catria, carosello fiera cavalli, carosello in libertà, dressage, presentazione della scuola e dimostrazioni di salto ad ostacoli.

L’Arena Grande è palcoscenico degli spettacoli e degli show equestri con artisti internazionali che portano la firma di Nico Belloni alla regia. Sotto i riflettori della due giorni una guest star di prim’ordine: Calimero, il miniature Horse di Andrea Galuppi, Guinness World Record e protagonista de Lo Show dei Record su Canale 5 con Gerry Scotti. In rassegna i cavalli spagnoli, in alta scuola equestre, i dorati palomini e i rari Barok Pinto by Galuppi di Roma, famiglia circense e preparatori di cavalli che operano nel mondo della cinematografia.

Spettacolo e fuoco con la fire performer pugliese Michela Fiore e i suoi miniature horses. Torna l’artista e amazzone Sofia Bacioia con i cavalli lusitani, che presenterà le movenze tipiche del lavoro con la garrocha, in monta all’amazzone e con la giocoleria con il fuoco, per offrire per di più momenti di alto livello artistico che saranno autentici protagonisti del Gala Cantiano Cavalli.

Domenica 19 ottobre

i funamboli a cavallo e acrobati internazionali del gruppo ‘Nico Belloni Eventi Equestri’, regaleranno performance acrobatiche a cavallo mozzafiato piene di abilità e coraggio. Un viaggio emozionante dunque tra acrobazie incredibili e destrezza equestre.

Gusto e musica si incontrano nell’Area Mercato&Tipicità grazie alla presenza degli stand gastronomici con le specialità locali, la Mostra Mercato con le migliori produzioni del territorio, musica live con Folk Session e live concert con Luca Vagnini & I Target Band (domenica 12), Iron&Violets e Miami and the Groovers (domenica 19).

Attività e giochi per bambini sono garantiti poi in entrambe le giornate grazie a Vita da Pacos (domenica 12) e Caimercati (domenica 19).

Ingresso a pagamento 5 euro, biglietto Family 15 euro, under 12 e over 75 ingresso gratuito.

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

INFO: FB cantiano.fiera.cavalli | IG Cantiano Fiera Cavalli