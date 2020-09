Ciclismo, a Grottazzolina il campionato regionale Marche: ecco quando

Dopo il successo della randonneé Rghiro a Piane di Rapagnano, il 12 settembre si svolge il campionato regionale a Grottazzolina

GROTTAZZOLINA – Successo della randonnèe Rghiro a Piane di Rapagnano svoltosi nel migliore dei modi il 30 agosto scorso nonostante il maltempo che ha condizionato in parte lo svolgimento ma tutto ha funzionato nei minimi particolari nel rispetto delle normative anti Covid-19. È andato in archivio un evento come è stato voluto nelle intenzioni degli organizzatori dell’Asd Rghiro del presidente Roberta Senzacqua nel segno della festa dove si è voluto puntare più sulla qualità che sulla quantità facendo leva sull’enogastronomia locale dai territori attraversati dai ciclisti: a Uscerno di Montegallo le tagliatelle, a Monteleone le olive all’ascolana e il prosecco, dove la fatica veniva attenuata dai sapori del territorio. La randonnèe si è disputata con partenza alla francese con tre percorsi: 205 km con un dislivello di 4000 metri (coloro che lo hanno portato a termine, hanno ricevuto un brevetto randonnee rilasciato direttamente dalla ARI, acronimo di Audax Randonneeur Italia), 180 km con 3000 metri di dislivello, 140 km con 2000 metri di dislivello e il corto 100 km con 1000 metri di dislivello.

12 settembre Grottazzolina

Il campionato regionale CSI Marche su strada è alle porte e l’organizzazione in loco della New Mario Pupilli sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di dare vita a una classica del ciclismo amatoriale che si disputava tradizionalmente nel mese di giugno. Da percorrere sabato 12 settembre a Grottazzolina un circuito ondulato di 50 chilometri e di 70 chilometri con finale di percorso in comune per le due partenze in ascesa di 2 chilometri. Le iscrizioni chiudono tassativamente entro le 22:00 di giovedì 10 settembre e devono effettuarsi sulla piattaforma messa a disposizione dagli organizzatori sulla pagina Facebook di Ciclismo CSI Marche. Con ritrovo alle 13:00 in Piazza Marconi, due le fasce di partenza per questo sabato: alle 14,30 quella riservata alle categorie M4 di seconda serie, master 5-6-7-8 e le donne, a seguire alle 17:00 circa i master fino alla M3 di prima e seconda serie più gli M4 di prima serie.

LINK ISCRIZIONI https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD25oHYbkIfTGrblsaKpkc9v30_k9Zw9ZZr1D3aLvmvF1nvw/viewform?fbclid=IwAR3vnOGd6EXjyzRtvLUsoB3uKZnFa62BX42TmrlVX8lxC6SoNisV4EXykPQ