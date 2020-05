Camerino, Università: primo appuntamento con “Calici di Scienza”

Lunedì 11 maggio appuntamento con l’aperitivo scientifico telematico Unicam e Passaggi Festival

CAMERINO – In attesa di poter tornare a Fano per la nuova edizione di Passaggi Festival, l’Università di Camerino propone nuovamente “Calici di Scienza”, un aperitivo per parlare di scienza in maniera piacevole, iniziativa che gli scorsi anni ha riscosso notevole successo proprio al festival fanese.

Il primo appuntamento, naturalmente in modalità telematica, è per lunedì 11 maggio alle ore 18 con “Ieri, oggi e domani. Storie di donne nell’Informatica”.

Ne dialogheranno con la professoressa Barbara Re, docente della Sezione di Informatica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, le studentesse e laureate dell’Ateneo camerte Maria Chiara Morici, Project Management O­ce presso Intesa Sanpaolo, Francesca Piersigilli docente di Informatica presso l’IIS ‘Marconi Pieralisi’ di Jesi, Serena Santi, dottoranda presso la Universiteit Antwerpen, Jessica Piccioni, studentessa di Informatica

Le modalità di partecipazione sono indicate nel sito di ateneo www.unicam.it