Camerino, inaugurata la prima Farmacia didattica

CAMERINO – “Nuove frontiere della professione farmacista” è il tema del convegno che si è svolto oggi all’Università di Camerino, in occasione dell’inaugurazione della Farmacia Didattica dell’Università stessa a cui ha partecipato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Il Governatore ha espresso soddisfazione per la nuova struttura in una Facoltà che nonostante il sisma è riuscita a mantenere la capacità didattica, la ricerca, conservando il rapporto con gli studenti e le imprese del territorio.

E’ fondamentale, per Ceriscioli, poter avere all’interno dell’Università un luogo che permetta di sperimentare le competenze acquisite dagli studenti per poi poterle inserire nel mondo lavorativo. Quindi una grande occasione per un primo avvicinamento al mondo reale, sperimentando le conoscenze sin dalla fase universitaria. Ceriscioli ha ricordato, inoltre, l’importanza del ruolo che ricoprono le Farmacie nelle Marche nel quadro dei servizi sanitari, veri punti di riferimento dei cittadini. Infine il Presidente ha voluto collegare l’esperienza della Farmacia Didattica all’intesa fatta dalla Regione con i Tribunali e le Procure delle Marche, dando la possibilità ai giovani laureati in Giurisprudenza di effettuare il tirocinio pratico proprio in queste strutture.

La Farmacia Didattica è stata realizzata grazie al contributo della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), che ha promosso, dopo il terremoto del 2016, una raccolta di fondi finalizzata ad iniziative di rilancio di attività di Unicam nel settore del farmaco. Le Farmacie Didattiche, che sono abbastanza comuni sia in diversi paesi del Nord Europa, che in Canada e negli Usa, sono per lo più assenti nel nostro panorama nazionale e possono diventare un punto di riferimento importante per preparare professionisti pronti, al termine del proprio curriculum di formazione universitaria, ad entrare nel mondo del lavoro. Nella Farmacia Didattica, infatti, gli studenti potranno seguire tutte le fasi del processo di dispensazione del farmaco, ma anche apprendere le basi per offrire ai pazienti consulenze per la fornitura di farmaci da banco, consigli sull’aderenza ai piani terapeutici.