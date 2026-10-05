Camerino, 48enne denunciata dai Carabinieri per simulazione di reato

CAMERINO – Aveva denunciato il furto della propria autovettura per occultarne la cessione del mezzo a un terzo, nonostante il veicolo fosse già sotto sequestro e affidato alla sua custodia. A conclusione di un’attività investigativa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Camerino, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una donna residente a Camerino, classe 1978 e originaria di San Severino Marche (MC), ritenuta responsabile del reato di simulazione di reato.

I fatti prendono avvio verso la fine di settembre, allorquando la donna si è presentata presso gli uffici dell’Arma per sporgere denuncia di furto, ad opera di ignoti, della propria autovettura Audi A3. Dai successivi e approfonditi accertamenti condotti dai militari, scaturiti da alcune incongruenze sorte in sede di denuncia, è emerso, infatti, che il veicolo in questione era già stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della Polizia Stradale di Camerino e contestualmente affidato in custodia giudiziale alla medesima proprietaria.

Le indagini hanno consentito di ricomporre la reale dinamica della vicenda:

la donna non aveva subito alcun furto, bensì aveva autonomamente consegnato il veicolo a un giovane di Macerata, classe 1995, già noto alle forze dell’ordine e arrestato il 26 u.s. dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Tolentino (MC) per una serie di condotte pericolose poste in essere proprio alla guida dell’autovettura in questione.

Difatti l’uomo, alla guida dell’autovettura Audi A3 nel territorio di Tolentino, non ottemperava all’alt intimato dai militari dell’Aliquota Radiomobile, dandosi a precipitosa fuga e ponendo in grave e concreto pericolo l’incolumità degli operanti e degli utenti della strada. A seguito di un prolungato inseguimento snodatosi tra i comuni di Tolentino, Pollenza e Macerata, il veicolo terminava la propria corsa fuori strada in contrada Palombarette di Pollenza. Il conducente veniva prontamente raggiunto, bloccato e arrestato.