Calcio, Centenario della Settempeda, le iniziative in programma

Una mostra e un libro per celebrare l’associazione sportiva S.S. Settempeda; il 6 e l’8 dicembre i prossimi appuntamenti

SAN SEVERINO MARCHE – Entrano sempre più nel vivo le celebrazioni per il Centenario della Settempeda: dopo l’evento di apertura con il “Veglionissimo dello Sport” e una serie di partite ed incontri che hanno visto la passione biancorossa scendere in campo, sono ora in arrivo altri due appuntamenti imperdibili: sabato 6 dicembre, alle ore 18,30, verrà inaugurata al piano terra del Palazzo Comunale, sotto i loggiati di piazza Del Popolo, la mostra fotografica e di cimeli: “100 anni di emozioni biancorosse” mentre lunedì 8 dicembre, dalle ore 17, il teatro Feronia ospiterà il Galà Biancorosso, con Daniela Gurini sul palco e poi la presentazione del libro di Gabriele Cipolletta “S. S. Settempeda. La storia 1925-2025”.

Tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune di San Severino Marche

e promosse dalla S.S. Settempeda, sotto la guida del presidente Marco Crescenzi, e dal Comitato del Centenario, presieduto da Federico Corvini e composto da Federico Cardorani, Filippo Sfrappini, Gilberto Cruciani e Laura Ciciliani.

Il Centenario è stato anche lanciato con un logo celebrativo che in particolare racchiude l’identità del Club e la sua proiezione futura. Il simbolo vede gli anni 1925 – 2025 e il numero 100, dove i due zeri affiancati del cento sono stati volutamente uniti per raffigurare il simbolo dell’infinito, proiettando così verso nuove generazioni “i sogni, le speranze e la gloria” del calcio. Cerchi in movimento, dinamici, che richiamano lo spirito del club, circondano la grande ‘S’ rossa della Settempeda

L’anno del Centenario dunque è un’opportunità per celebrare non solo un’associazione sportiva, ma pure un intero patrimonio di tradizione e valori che continua ad affascinare e contaminare la Città di San Severino Marche.