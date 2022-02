‘Buon (non) Compleanno Rossini’, dal 23 febbraio gli eventi

Prime iniziative del cartellone delle Settimane Rossiniane: si parte con la conversazione online di Enrico Capodaglio su Stendhal, autore della celeberrima Vita di Rossini. E ancora la danza con una prima assoluta della Giovane Compagnia Kataklò

PESARO – Mercoledì 23 febbraio parte il calendario del ‘Buon (non) Compleanno Rossini’: due ‘Settimane Rossiniane’ che fino al 6 marzo celebrano vita e opere di un genio assoluto nato a Pesaro il 29 febbraio 1792.

A proposito della vita intensa di Rossini, alle 17.30 la conversazione online dal Museo Nazionale Rossini con Enrico Capodaglio che racconta Stendhal, una tappa della rassegna ‘Uno alla volta per carità. Storie di personaggi alla corte di Rossini’ promossa dalla Fondazione Rossini per raccontare donne e uomini che hanno intrecciato la propria vita con quella del Cigno di Pesaro.Studioso e critico letterario, Enrico Capodaglio parlerà dello scrittore francese Marie-Henri Beyle (1783-1842), noto come Stendhal, amante dell’arte e appassionato dell’Italia dove visse a lungo e autore della celeberrima Vita di Rossini che narra l’esistenza del compositore ma costituisce anche un’avvincente testimonianza del mondo musicale italiano e francese dell’epoca. L’incontro si potrà seguire in streaming sui canali digitali della Fondazione Rossini (Facebook e YouTube) e sulle pagine Facebook di Comune, Pesaro Cultura e Museo Nazionale Rossini.

Alle 21 al Teatro Sperimentale, protagonista la danza con l’anteprima giovani di ‘Rossini Grand Hotel’ della Giovane Compagnia Kataklò, lavoro che debutta in prima assoluta dopo una residenza di allestimento giovedì 24 febbraio. Immerso nella musica di Rossini il pubblico viene trasportato all’interno di un albergo festoso e visionario in uno spettacolo che gioca con la molteplicità di storie e caratteri creati dal genio artistico di Rossini. Spaziando dall’opera buffa all’opera seria, i danzatori si cimentano con le diverse possibilità espressive offerte dal mondo rossiniano, dalla comicità alla tensione più emotiva, mostrando una poliedricità di spessore, da sempre cifra stilistica di Kataklò. Giovane Compagnia Kataklò è un progetto nato nel 2019 per accompagnare parte dei diplomati di Accademia Kataklò Giulia Staccioli nel percorso di avviamento alla professione teatrale; propone produzioni differenti sempre patrocinate da Accademia Kataklò e dalla compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. Biglietti da 25 a 10 euro, vendita online www.vivaticket.com. Info: Teatro Sperimentale 0721 387548 (biglietteria martedì-sabato 17-19.30, nei giorni di spettacolo 10-13 e dalle 17) www.teatridipesaro.it, AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net

Buon (non) Compleanno Rossini è promosso da: Comune di Pesaro, AMAT, Regione Marche, Ministero della Cultura, Rossini Opera Festival, Comune di Fano, Fondazione Teatro della Fortuna, Fondazione Rossini, Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Sistema Museo, Ente Concerti, Orchestra Sinfonica G. Rossini, Filarmonica Gioachino Rossini.

Calendario sempre aggiornato su www.pesarocultura.it www.teatridipesaro.it, Facebook https://www.facebook.com/events/689692708713163