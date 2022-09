“BrodettoFest 2022”, dal 9 all’11 settembre a Fano

La kermesse dedicata alla zuppa di pesce più golosa d’Italia celebra il traguardo

dei venti anni di vita con grandi nomi della cucina e dello spettacolo: tre giorni di eventi per valorizzare un simbolo della tradizione enogastronomica fanese

FANO (PU) – Si svolgerà il 9, 10 e 11 settembre 2022 al Lido di Fano BrodettoFest, un grande festival della cucina italiana, dei sapori genuini e delle eccellenze enogastronomiche esaltati dalla passione e dall’abile esperienza ai fornelli di chef stellati.Tre giornate per rendere omaggio ad alcuni protagonisti che hanno contribuito a fare del format un punto di riferimento del nostro Paese, ben oltre i confini del food e per festeggiare un compleanno storico quello dei vent’anni.A decretare il successo della manifestazione la sapienza dei pescatori e i grandi ospiti del mondo del food, che hanno creato un mix vincente tra tradizione e innovazione del piatto simbolo dell’Adriatico, rendendo BrodettoFest, evento di Confesercenti in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali uno degli appuntamenti gastronomici più importanti e noti del panorama italiano e internazionale.

La 20° edizione alzerà il sipario venerdì 9 settembre, alle ore 19 e darà il via a incontri, degustazioni, cooking show con grandi nomi dello spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana, laboratori per bambini dedicati alla conoscenza del cibo di qualità e alla scoperta del mare, oltre a tante bellissime novità.

Cultura e spettacolo sotto i riflettori del palco centrale, che, per la ventesima edizione, torna con una struttura importante e scenografica a Largo Seneca, con i talk show di ‘Brodetto Time’ insieme alle star della tv: Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Federico Quaranta e Vinicio Marchioni.

PROGRAMMA

LE STAR DELLA CUCINA AL PALABRODETTO

Il Palabrodetto brillerà di star chef tv e social e di stelle Michelin: si inizia venerdì 9 alle ore 20 con lo spettacolo in cucina dello chef Davide Di Fabio del ristorante Alla Gioconda di Gabicce Monte con un suo piatto dal sapore autentico, ma con radici profonde nell’immaginario: Zuppiera di pasta e pesci dell’Adriatico.

Sabato 10, alle ore 13, arrivano Richard Abou Zaki & Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena, Porto San Giorgio – 1 Stella Michelin con la ricetta: Passatello di pancotto, super concentrazione di brodetto e croste di Parmigiano reggiano.

Alle ore 20 riflettori accesi sul cooking show di Max Mariola, star di YouTube, volto di numerosi programmi Sky in onda su Gambero Rosso, e uno degli chef più amati e seguiti d’Italia con la ricetta: Max Yum Soup.

Ospite di vari programmi televisivi – da ‘La prova del cuoco’ a ‘Masterchef Magazine’ – giudice di ‘Cuochi d’Italia’, domenica 11, alle ore 13, sarà la volta di Cristiano Tomei (1 stella Michelin) del ristorante L’Imbuto di Lucca con la ricetta Bro-Detto. Ruben Bondì di ‘Cucina con Ruben’, porterà la sua brillante simpatia in cucina all’ultimo cooking show di domenica (ore 20) per la ricetta: Zuppetta di scorfano, triglia e pomodoro. Vera star sui social, con il suo format in cui cucina dal balcone della sua casa vicino a Trastevere, ha conquistato milioni di followers.

Il coordinamento della brigata di cucina del Palabrodetto è a cura dello chef Antonio Bedini. Abbinamento piatto-vino a cura dei Vignaioli d’Autore, progetto che riunisce 9 cantine storiche della Doc Bianchello del Metauro.

Costo dei cooking show è di 20 euro (info e prenotazioni: brodettofest.it).

Il Palabrodetto, ospiterà venerdì e sabato alle ore 22.00, il format di successo BrodettoLab – Lunga Vita al Brodetto – Analisi visiva, tattile e gusto-olfattiva in abbinamento alle creazioni di mare di Antonio Scarantino, chef di AlMare, ispirate al brodetto (ven 9, ore 22) e a Luca Cervo Pizza Chef di Dalla Vecchia Zia Ada (sab 10, ore 22). (costo: 10 euro). Con Davide Eusebi e Otello Renzi.

Sabato 10 settembre, alle ore 17, si terrà il cooking show ‘La Fideuà di Gandia’ in collaborazione con il Festival della Fideuà di Gandia (Spagna).

Domenica 11 alle ore 18 si presenta Fano Gastronomica, il progetto promosso dal Comune di Fano, Assessorato al Turismo, con il quale nasce ‘La Strada dei Ristoranti al Mare di Fano’, attraverso la quale si punta a promuovere la sostenibilità della filiera corta e a miglio zero.

I RISTORANTI DEL BRODETTO

Gli chef del territorio si moltiplicheranno nell’innovativo format della ristorazione, che sposa la filosofia della kermesse, della elevata qualità e dell’ottimo servizio reso possibile anche grazie a una navetta gratuita, il Brodetto Bus, che collega i luoghi della kermesse con i ristoranti del territorio (Brodetto a 20 euro).

LA CUCINA DEI PESCATORI

Debutta per la ventesima edizione Spazio Bro – La Cucina dei Pescatori per un assaggio di Brodetto alla fanese, preparato nei pentoloni, ricetta che mette in risalto il connubio tra pesce e pomodoro per una zuppa di pesce tra le più buone d’Italia. In collaborazione con Antonio Gaudenzi.

PIZZABRO

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Luca Cervo e la sua Pizza Bro. L’uso esclusivo di grani biologici marchigiani, la lenta maturazione a freddo e l’uso del lievito madre creano un prodotto dalla crosta fragrante e dal cuore morbido con un’altissima digeribilità. Questa base scrocchiante è perfetta per accogliere il brodetto alla fanese e gettare così uno sguardo nuovo su una tradizione antichissima.

BRODETTO TIME

Sarà l’attore cinematografico, televisivo e teatrale Gianmarco Tognazzi il primo ospite a salire sul palco centrale per l’appuntamento con il talk show di Brodetto Time condotto da Paolo Notari, inviato di UnoMattina Rai Uno.

Non vorrà mancare alla festa della ventesima edizione di BrodettoFest, l’amico e testimonial storico Federico Quaranta, conduttore di ‘Linea Verde’ Rai, ‘Il Provinciale’ Rai e ‘Decanter,’ Radio Rai.

Sabato 10 settembre (ore 21.30), Raffaele Di Placido, biologo marino con la passione per la divulgazione, condurrà lo spazio, tratto dal suo programma ‘A qualcuno piace Green’: intervista alcuni testimoni italiani virtuosi di ecologia e ambiente, riproponendo alcune tappe del suo affascinante viaggio in Italia, andato in onda su SkyTv, alla ricerca di realtà green e bellezze umane nascoste. Sarà con lui a commentare queste storie il saggista e divulgatore scientifico, Alessandro Cecchi Paone.

Alle 19 la presentazione del libro ‘Code, Pinne e Branchie – Piccolo Atlante per conoscere i pesci’. Con gli autori Barbara Cuoghi e Emiliano Vizzi (Topipittori, 2022). Un libro per bambini e ragazzi curiosi che, alla vista di un animale, non dicono “che schifo!”, ma, al contrario, sono attratti e affascinati dalla sua anatomia e si fanno molte domande.

Domenica 11 settembre alle ore 19 ‘Un Mare di Plastica’ in collaborazione con Legambiente. Partecipano alla tavola rotonda: Marco Ciarulli, Presidente di Legambiente Marche, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e Biodiversità Legambiente per progetto TartaLove, Sauro Pai della Fondazione Cetacea, Stefano Aguzzi, Assessore regionale all’ambiente, con la presenza di Unimar e la partecipazione dell’Università Politecnico delle Marche – Biologia Marina. A moderare l’incontro: Pamela Canistro.

Alle ore 8:30, ad Animalido spiaggia dei cani (Arzilla), pulizia della spiaggia per il progetto ‘Un Mare da Amare’ in collaborazione con Legambiente e le associazioni Puliamofano, Argonauta, Lupus, Fondazione Cetacea, Animalidoch e Aset S.P.A.

Alle ore 21.30, in collaborazione con CineFortunae, ‘In Vino Veritas’: reading scenico di e con Vinicio Marchioni. L’attore e regista italiano alternerà racconti personali, poesie, massime, storie riprese dai miti classici ispirati al vino intervallati da brani d’epoca, portando il pubblico in una dimensione ‘altra’ attraverso l’arte del racconto.

BRODETTO CUP

Novità di questa edizione, vedrà sfidarsi, per la terza prova di campionato X zona classe windsurfer – campioni internazionali, i pionieri del windsurf e nuovi campioni.

BRODETTO&KIDS

Per la felicità dei bambini torna, con una veste ancora più grande e divertente, Brodetto&Kids il progetto ludico-educativo, in collaborazione con il MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che piace tanto ai bambini e alle famiglie, poiché attraverso il gioco libero e di gruppo, si coinvolgono i più piccoli alla scoperta e alla conoscenza della sana alimentazione. Per i bambini fino ai 4 anni, tutti i giorni dalle 18 alle 21 sono previsti laboratori didattici creativi e dalle 20 alle 21 narrazioni interattive e favole a tema brodetto. Invece, per i bambini dai 4 anni in su, tutti i giorni dalle ore 18: ‘Se lo dice il Prof’, l’incontro con il biologo marino Corrado Piccinetti alla scoperta dei pesci del mare Adriatico. Dalle ore 19 Coldiretti curerà i laboratori didattici di educazione alimentare per fare scoprire i benefici della stagionalità di un prodotto, la sua provenienza a chilometro zero. Alle ore 20 ‘Guarda & Gusta’ cooking show per bambini, con degustazione. Alle ore 21.30 di venerdì game show ‘I Cervellini’ (quiz con domande a tema ‘Il Brodetto di Fano’) e sabato il musical ‘La Sirenetta’. (Ingresso gratuito – Largo Seneca).

Domenica 11 alle ore 17, Legambiente Fano curerà il laboratorio didattico di riciclo creativo ‘Il mare nascosto’, laboratorio per bambini.

MORETTA&CO

È dedicato interamente alla bevanda tipica dei pescatori, la Moretta Fanese. Degustazioni, master class e la competition nazionale riservata ai Barman professionisti. Venerdì, ore 20 e ore 21, Area Meet Moretta, incontro e degustazione sulla Moretta Fanese con Laura Ceccacci, in collaborazione con Enoteca Biagiali (si ripete sabato agli stessi orari). Sabato 10 alle ore 12, i venti semifinalisti si sfideranno per decretare i tre finalisti che si affronteranno domenica 11 alle ore 19. Il concorso prevede la creazione di un ‘Moretta Twist’, ovvero una variazione sul tema della classica Moretta Fanese. A decretare il vincitore una giuria composta dai migliori bartender e mixologist italiani, punti di riferimento nel panorama nazionale: Luca Cinalli, Giovanni Ceccarelli, Flavio Angiolillo.

BRODETTOBOAT

Tornano le uscite in barca alla scoperta delle meraviglie del mare con BRODETTOBOAT – Tutti a Moll…uschi con una deliziosa novità grazie alle degustazioni tipiche a bordo. Sabato e domenica, alle ore 9 e alle ore 11.30, si andrà alla scoperta degli allevamenti di cozze dell’Adriatico e della pesca di vongole insieme al professore Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di Biologia Marina di Fano a bordo di Queen Elisabeth. Prenotazioni online sul sito Brodettofest.it (costo 10 euro).

BRODETTO TOUR

Per le visite e le escursioni nei tre giorni di evento, TuQui Tour organizza venerdì 9 settembre: Viaggio tra le meraviglie della città della Dea Fortuna raccontate da una guida esperta e finale a sorpresa! – Visita guidata di Fano e aperitivo finale. Partenza: h 18:00 / Rientro h 20:00 (18 euro). Sabato 10 settembre: A scuola di Brodetto, Dal mercato del pesce alla tavola di casa in atmosfera autentica e conviviale. Impariamo insieme a cucinare il Brodetto! – Giro al mercato ittico di Fano per acquistare il pesce – Cooking show brodetto in casa di campagna. (Pranzo, bevande incluse 80 euro). Incontro: h 9.00. Domenica 11 settembre: Incrocio di tradizioni: quando il pesce incontra il vino di qualità – Alla scoperta di una meravigliosa realtà produttiva del territorio che valorizza antichi vitigni autoctoni con metodologie a basso impatto ambientale. Visita della cantina e degustazione delle eccellenze enologiche Doc della provincia in abbinamento a sfiziose stuzzicherie di mare (20 euro). Incontro: h 16:30. Info e prenotazioni: TuQui Tour: tel. +39 0721 805629 whatsapp +39 392 4310160 incoming@tuquitour.it – www.tuquitour.com.

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo della Regione Marche, della Camera di Commercio Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Camera di Commercio delle Marche, Coldiretti e Legambiente.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di: Bcc di Fano, Profilglass, Conad, Banco Marchigiano, Gls, Birra Mastio, Fishers. Partner tecnici: Apice Arredamenti, Mepa, TuQui Tour.

Media partner: Qn Il Resto del Carlino, Italia a Tavola, Plein Air, Radio Subasio.

La manifestazione è in collaborazione con: Federazione dei Ristoratori Pesaro e Urbino, Associazione Professionale Cuochi Italiani, Aset, Ami Spa, Fano Città delle bambine e dei bambini, CineFortunae. Partner di Meet Moretta sono: Must Espresso Italiano, ElDorado, Bitter Fusetti, Luxury Spirits, Just One Drop, Lumian, Ghiaccino.

