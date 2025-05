“BrodettoFest”, dal 30 maggio al 2 giugno 2025 al Lido di Fano

FANO – Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno al Lido di Fano, si terrà la 23° edizione di BrodettoFest, tradizionale appuntamento che la città dedica alla cultura e ai sapori autentici del mare promosso da Confesercenti Pesaro e Urbino. La Kermesse, dedicata al piatto simbolo dell’Adriatico, celebra la cucina italiana delle zuppe di pesce con più di cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show, mostre d’arte, grandi ospiti, concerti e spettacoli.

Con il BrodettoFest, come da tradizione ormai consolidata, torna a Fano la Gara Nazionale del Brodetti e delle Zuppe di pesce. Otto chef si sfideranno all’ultimo cucchiaio nella cucina a vista del Palabrodetto, ognuno con la sua personale interpretazione delle classiche zuppe di pesce italiane per contendersi il titolo di Campione italiano. La sfida si svolgerà in quattro turni, a pranzo e cena di sabato 31 maggio e pranzo e cena di domenica 1 giugno. Ad ogni turno il pubblico presente potrà gustare due delle ricette proposte dalla gara e votare il piatto preferito. Perché una gara sia tale, però, è necessario anche l’intervento di una giuria riconosciuta.

Oltre alla giuria popolare composta dagli ospiti che di volta in volta prenderanno posto ai tavoli del palabrodetto, ci sarà dunque una giuria composta dal gotha della critica enogastronomica d’Italia: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola (presidente), Diego Casali, responsabile QN Itinerari, Igles Corelli, volto noto di Gambero Rosso e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice, fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano.

Ma il Palabrodetto, cuore gastronomico del Festival, ospiterà anche la cucina stellata con lo chef napoletano Roberto Di Pinto, nel firmamento Michelin con il suo ristorante “Sine” di Milano (lunedi’ 2 giugno – ore 20.00). Ai fornelli anche Monica Pannacci, food blogger e cuoca con un seguito di follower a sei zeri (venerdì 30 maggio – ore 20.00)! E ancora, il ricchissimo programma del Festival apre la cucina a vista del palabrodetto a due esempi di eccellenza del territorio ospitando il cooking show In Buone Mani che vede protagoniste due cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo di giovani con disabilità, la Cooperativa Giò con ‘OpenHouse’ e la Cooperativa Contatto con il progetto di inclusione sociale Ristorante Pizzeria ‘Angelo 2.0’ (lunedi’ 2 giugno – ore 13.00). Il coordinamento del Palabrodetto è a cura dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani guidata da Antonio Bedini.

Gustosa novità dell’edizione 2025 è, poi, il Villaggio del Gusto, uno spazio in collaborazione con il mondo delle marinerie italiane e con le tipicità del territorio: una cucina popolare in cui gustare prelibatezze regionali come il crostolo di Urbania e il Granchio Blu. Ospite d’onore per la 23° edizione sarà il Ciuppin ligure che potrà essere gustato a pranzo e cena da tutti i curiosi e gli appassionati.

Si aggiunge quest’anno una sfida a cielo aperto che animerà il Lido di Fano grazie a Escape Bro, la ricetta rubata. Un gioco ad enigmi con l’obiettivo di salvare la ricetta della città: il brodetto alla fanese. In collaborazione con quattro bar (Tinto, Bon Bon Cafè, Bellavista, Green Bar), il gioco consiste nel risolvere quattro enigmi e ricostruire il codice segreto della cassaforte che dovrà preservare la preziosa ricetta fanese. Gioco di gruppo fino a un massimo di 5 persone maggiorenni. In palio, per i primi cinque gruppi che in ogni serata di gioco consegneranno la soluzione corretta, una t-shirt ufficiale “Hey Bro”. I gruppi che risolveranno l’enigma tra il 30 maggio e il 1° giugno avranno come super premio di accedere all’estrazione di un Buono Viaggio offerto da Tuquitour. Estrazione il 2 giugno.

Tornano Spazio Bro – La cucina dei pescatori per gustare il brodetto della tradizione e lo spazio Brodetto&Wine allestito alla cavea del Lido per celebrare i migliori vini del territorio con incontri e degustazioni guidate. Si parte venerdì 30 alle 21.00 con una degustazione di Colli Pesaresi DOC e poi sabato sarà la volta delle etichette di Bianchello del Metauro Doc (ore 18.00) e Marche IGT / Incrocio Bruni 54 (ore 21.00), domenica 1 giugno si potranno degustare Marche IGT (ore 18.00) e Pergola DOC Aleatico (ore 21.00) e infine, lunedì 2 giugno a chiudere il ciclo degli appuntamenti saranno altre etichette pregiate di Bianchello del Metauro DOC (ore 21.00).

Nel programma della quattro giorni più gustosa dell’Adriatico non potevano mancare anche due appuntamenti ormai considerati grandi classici del BrodettoFest: BrodettoBoat per appuntamenti al largo alla scoperta della pesca (sabato 31 maggio alle 9.00 e alle 11.30), aperitivi (domenica 1 giugno – ore 19.45) e pranzi in alto mare (domenica 1 giugno ore – 11.00) e Brodetto&Kids lo spazio dedicato ai più piccoli grazie al progetto promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e della corretta e sana alimentazione (tutti i giorni della manifestazione dalle ore 18.00).

Ultimo, ma non meno importante e ricco è il programma del Palco Centrale che, tra talk show, concerti, presentazioni di libri e ospiti di ampio respiro saprà anche quest’anno come stupire il pubblico del BrodettoFest. In collaborazione con l’Istituto per le Risorse e Biotecnologie Marine del IRBIM CNR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e, da quest’anno, con UNIMAR – Università del mare, grande spazio sarà dedicato ai Talk sul mare dal titolo In profondità, la serie fortunata di incontri sul mare, le sue risorse e sulla biodiversità marina dal taglio rigorosamente scientifico: “Esiste la pesca sostenibile?” è il titolo del primo incontro venerdì 30 maggio alle 21.00 che sarà seguito, sabato 31 maggio alle 19.00, da “Cosa sono le foreste animali marine?” e domenica 1 giugno alle 19.00 da “Adriatico nascosto: un’esplosione di vita sottomarina”.

A chiudere gli appuntamenti dei Talk sul mare dal titolo In profondità è “Connettere le profondità: esplorando la biodiversità marina dalle nostre coste fino agli abissi” in programma lunedì 2 giugno alle 19.00. Due, invece, le presentazioni di libri: sabato 31 maggio alle 20.00 sarà presentato il volume “Il Brodetto” (Ideostampa Edizioni, 2024) scritto e curato dalla Confraternita del Brodetto e domenica 1 giugno alle 20.00 sarà ospite del Palco Centrale Oscar Farinetti con il suo “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano” (Slowfood Editore, 2025).

Ma il Palco Centrale è anche sinonimo di grandi concerti

Questa 23° edizione vedrà accendersi i riflettori in apertura sulla musica di Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali venerdì 30 maggio dalle 21.30.

Sabato 31, alle 21.30, arriva, invece, a Fano una delle artiste più complete della scena musicale italiana, Marina Rei, cantautrice, percussionista e batterista italiana con diversi Dischi di Platino all’attivo. E ancora la Musicamdo Jazz Orchestra (Domenica 1 giugno – 21.30) presenta il progetto “Grande Grande Grande … Mina” con ospite la magnifica voce di Alessandra Doria. Le più belle canzoni italiane arrangiate per voce e big band in un esplosivo e appassionato omaggio a Mina, la cantante italiana più popolare e amata di sempre.

E infine, lunedì 2 giugno chiudono gli appuntamenti al lido, I Funkasin, la Cross Street Band veneziana che mescola le tradizionali sonorità di ottone e batteria con il ritmo pulsante delle hit rock, funk, jazz e disco. Una marching band per uno spettacolo itinerante tra musica, coreografia ed energia in movimento.

La 23esima edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Main sponsor: Cash And Carry, Cirio, Banco Marchigiano, Earth System. Sponsor: BCC Fano, Aset, Profilglass, GLS, Federica Pagliari, New Copromo. Partner tecnico: Angelo Po, Mepa Forniture alberghiere, Ambrogio Sanelli, Moneta, Maniva, Associazione Professionale Cuochi Italiani, EB Bugaro. Media partner: Italia a Tavola, Il Resto del Carlino, Plein Air, Radio Subasio. In collaborazione con: Federazione dei Ristoratori, FI.M.CO.ST, Feeling Marche, Raffaello Group, Tuqui Tour, Biagiali Catering Gourmet, Fano città delle bambine e dei bambini, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, FIESA, AssoIttici.