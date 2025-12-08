Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in “Indovina chi viene a cena?” a San Severino Marche

Martedì 16 dicembre al Teatro Feronia Guglielmo Ferro riporta in scena la commedia che fu interpretata (al cinema) da Katharine Hepburn e Spencer Tracy

SAN SEVERINO MARCHE – Proseguono gli appuntamenti del ricchissimo cartellone della Stagione 2025-26 del Teatro Feronia di San Severino Marche firmata dal direttore artistico, Francesco Rapaccioni e realizzata dal Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Il filo conduttore della stagione in abbonamento è “a proposito di crisi…” ; previsti titoli classici riletti con sguardo attuale e titoli contemporanei, alcuni noti, altri da scoprire insieme.

Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20.45, sul palco del Teatro Feronia Cesare Bocci e Vittoria Belvedere porteranno in scena “Indovina chi viene a cena?” di William Arthur Rose, adattamento di Mario Scaletta

Guglielmo Ferro riporta in scena la stupenda commedia che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Il tema, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni Sessanta, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica.

Il soggetto di William Arthur Rose ha quasi mezzo secolo, ma anche grazie all’adattamento di Mario Scaletta si presenta come un testo fresco e attualissimo.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – nota Guglielmo Ferro – si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni Sessanta, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto. Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza”.

Indovina chi viene a cena ?

con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

e con Mario Scaletta, Federico Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten

Thilina Pietro Feminò, Fatima Romina Alí

di William Arthur Rose

adattamento di Mario Scaletta

regia Guglielmo Ferro

SAN SEVERINO MARCHE_TEATRO FERONIA martedì 16 dicembre ore 20.45

Biglietti da 10 a 25 euro

in PREVENDITA

PRO LOCO dal martedì precedente lo spettacolo

BOTTEGHINO TEATRO FERONIA

il giorno di spettacolo serale dalle ore 18

il giorno di spettacolo pomeridiano dalle ore 15

INFORMAZIONI

Pro Loco 0733 638414 aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

Botteghino Teatro Feronia tel. 0733 634369 (Biglietteria); info 366 4609422