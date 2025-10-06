“Best of Tour” della Glenn Miller Orchestra approda ad Ancona

Martedì 11 novembre 2025, al Teatro delle Muse di Ancona, il concerto della Glenn Miller Orchestra. Biglietti sul circuito TicketOne e alla biglietteria del teatro

ANCONA – Trombonista, direttore d’orchestra e compositore, autore di brani celeberrimi quali “Moonlight Serenade”, Glenn Miller è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona della Swing Era. A ottant’anni esatti dalla sua scomparsa, il suo mito continua a vivere e le canzoni a suonare nei principali teatri con la sua Glenn Miller Orchestra, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo.

Dopo il successo del tour da tutto esaurito dello scorso autunno in Italia, a grande richiesta, la Glenn Miller Orchestra annuncia tre nuovi esclusivi concerti – prodotti da VignaPR – che a novembre 2025 li riporterà nel nostro paese, promettendo al pubblico di fargli rivivere le indimenticabili atmosfere di quell’epoca:

il primo appuntamento è in programma domenica 9 novembre al Teatro Civico di La Spezia, il 10 novembre al Politeama Genovese a Genova e, infine, l’11 novembre alle 21:00 al Teatro Delle Muse di Ancona.

I biglietti per il concerto di Ancona, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e alla biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 071.52525). Info: 085.9047726 www.besteventi.it

Nel “Best of Tour” della Glenn Miller Orchestra che sta riempiendo i principali teatri del vecchio continente, la big band riporta in vita il periodo d’oro dello Swing, uno degli stili musicali più sofisticati e cosmopoliti mai creati. Carismatico pioniere della musica del primo Novecento, Glenn Miller fondò l’orchestra che porta il suo nome nel 1938, lasciando un segno indelebile nella storia con arrangiamenti e brani che risuonano ancora oggi nei cuori di milioni di appassionati e che continuano a tramandarsi di generazione in generazione.

Lo swing è molto più di un semplice genere musicale; è un’esplosione di vitalità e raffinatezza. Con il suo ritmo sincopato e le melodie irresistibili, invita il corpo a muoversi, trasportando l’ascoltatore in un vortice di energia. Le sue ballate, dolci e ipnotiche, fanno oscillare l’anima stessa, creando un legame indissolubile tra musicisti e pubblico. Questo genere non solo cattura l’essenza di un’epoca, ma la eleva, rendendola eterna attraverso la sua capacità di evocare emozioni profonde e durature.

Con la sua impeccabile esecuzione che ripropone fedelmente gli arrangiamenti dell’epoca, la Glenn Miller Orchestra non offre solo musica, ma una finestra aperta su un passato glorioso, vibrante di passione. Anche dopo quasi 100 anni, pezzi immortali come “In the Mood”, “Moonlight Serenade”, “Chattanooga Choo Choo”, “Pennsylvania 6-5000” e “American Patrol” continuano a emozionare e coinvolgere il pubblico di qualsiasi età.