Beethoven La Pastorale a Fano: Daniele Agiman dirige la Sinfonica Rossini

Mercoledì 16 luglio 2025, per la Symphony Pop Festival, la Corte Malatestiana di Fano ospita “Beethoven La Pastorale”, primo appuntamento del ciclo di 9 sinfonie diretto da Daniele Agiman con l’Orchestra Rossini.

FANO – Il Symphony Pop Festival, promosso dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini assieme al Comune di Fano, col patrocinio della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il sostegno degli sponsor BCC Banca di Credito Cooperativo ed Enereco, prosegue con un concerto del “Ciclo Beethoven”, ideato dal direttore musicale della Sinfonica Rossini, Daniele Agiman.

La stupenda cornice della Corte Malatestiana di Fano, la cui acustica non ha nulla da invidiare a quella di una sala da concerto, ospiterà infatti una delle sinfonie più famose in assoluto di Ludwig van Beethoven, la sesta: Pastorale.

Mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 21.15, l’organico sinfonico della Rossini sotto la bacchetta di Daniele Agiman aprirà il concerto con le note dal balletto “Le creature di Prometeo” op. 43 (1801), una delle poche composizioni di Beethoven dedicate alla danza: svincolata dal resto dell’opera, l’ouverture è diventata una pagina sinfonica tra le più amate del tedesco, come è avvenuto per la celebre ouverture di Egmont op. 84 (1810), nata come primo numero di musiche di scena ispirate al poema di Goethe.

La sesta Sinfonia – Pastorale op.68 (1808) – è da un lato “semplicemente stupenda”, dall’altro contiene una incredibile complessità e profondità di sentimenti, aprendo a un’impressionante quantità di interpretazioni diverse: nonostante all’anagrafe sia una descrizione musicale di “ricordi della vita di campagna”, come recita il sottotitolo, l’autore stesso si affretta a specificare che il quadro musicale della Sesta è “più espressione di sentimento che pittura”, suggerendo che ci si trova davanti più ad una allegoria che a una fotografia. Ispiratrice di studi, libri, citata nelle colonne sonore di film e cartoni animati, è nel celebre film animato di Walt Disney “Fantasia” ad essere interpretato in chiave mitologica, chiudendo idealmente il concerto della Rossini, che si è aperto sulle note di un personaggio proprio della mitologia greca, Prometeo.

Daniele Agiman, milanese, è tra i direttori d’orchestra più attivi a livello internazionale: regolarmente ospite delle istituzioni concertistiche più prestigiose, affianca al podio un’intensa attività didattica in Università e Conservatori, in Italia e all’estero. Già direttore artistico della Rossini, è attualmente direttore musicale della compagine marchigiana.

Il Symphony Pop Festival si avvale della preziosa collaborazione della Fondazione Teatro della Fortuna e degli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Biglietteria

Posto unico numerato 15€ – ridotto 10€

Riduzione per under 30 e Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Per informazioni Botteghino Teatro della Fortuna

Piazza XX settembre, 1 – Fano

0721800750

Orari di apertura

Da mercoledì a sabato esclusi i festivi 17.30 – 19.30

Mercoledì e sabato anche 10.30 – 12.30

Nei giorni di spettacolo 10.30 – 12.30 e dalle 17.30 in poi

Online su www.liveticket.it