“BasketTown”, dal primo settembre a San Severino Marche

Torna da lunedì “BasketTown”, il camp promozionale della Società Amatori Basket per bambini dai 5 ai 12 anni

SAN SEVERINO MARCHE – Torna anche quest’anno il “Basket Town”, camp promozionale della Società Amatori Basket che viene patrocinato dall’Amministrazione comunale settempedana.

L’iniziativa, rivolta a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, si svolgerà dall’1 al 12 settembre presso il palasport “Albino Ciarapica” e il campo di calcio in sintetico “Tullio Leonori”. Le attività si svolgeranno dalle 7:30 alle 13 con una pausa durante il fine settimana e non si terranno quindi il sabato e la domenica.

L’iniziativa è propedeutica all’avvio dei nuovi corsi di basket che prenderanno il via il 16 settembre con prime due settimane di lezioni gratuite.

L’evento è considerato di notevole rilevanza sociale e in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di San Severino Marche a favore dei giovani residenti nel territorio. Per questo il Comune ha concesso il nulla osta per l’utilizzo delle strutture sportive.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Guido al 3388793382 oppure Giorgia al numero di telefono 3388452302.