“Balene”, il 19 settembre la proiezione ad Ancona

Alla Mole Vanvitelliana di Ancona in anteprima nazionale la proiezione della prima puntata della serie tv Balene girata nelle Marche. Prima della proiezione un talk con il regista Alessandro Casale e gli attori Laura Adriani e Paolo Sassanelli

ANCONA – In anteprima nazionale per il pubblico verrà proiettata ad Ancona la prima puntata della nuova attesa miniserie televisiva Balene, interamente girata nelle Marche, venerdì prossimo 19 settembre, alle ore 20,30, nella storica e suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona, all’ Auditorium Orfeo Tamburi.

La serie, tratta dal romanzo omonimo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm Srl è stata realizzata con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission in quanto vincitrice del bando cinema 2024.

Balene diretta da Alessandro Casale

vede nel cast degli attori principali: Veronica Pivetti, Carla Signoris, Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Filippo Scicchitano.

La proiezione è gratuita, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà preceduta da un incontro con il regista Alessandro Casale e gli attori Laura Adriani e Paolo Sassanelli, condotto dal Presidente della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, Andrea Agostini.

Le riprese della fiction Balene si sono svolte interamente nelle Marche in particolare nella Provincia di Ancona, dal 18 ottobre 2024 fino all’8 febbraio 2025.

Nella serie tv fanno da scenografia alla trama il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, la località di Portonovo e le città di Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara Marittima.

Per la produzione delle puntate televisive sono state coinvolte 47 maestranze marchigiane su 135 membri della troupe e centinaia di figurazioni e comparse locali selezionate tramite casting riservati a residenti marchigiani, uomini e donne tra i 18 e i 70 anni, con età specifiche per ruoli di studenti e figure professionali.

La miniserie dramedy Balene andrà in onda su Rai 1 e racconta la storia di due amiche di lunga data, Evelina (Veronica Pivetti) e Milla (Carla Signoris) che si ritrovano dopo anni di lontananza in seguito alla morte di una loro terza compagna, una ricercatrice innamorata delle balene. Insieme, cercheranno di far luce sul mistero legato alla sua scomparsa. Una commedia drammatica che mescola ironia, emozione e mystery, portando sullo schermo temi quali l’amicizia, le differenze culturali e il coraggio di reinventarsi a sessant’anni.