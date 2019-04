Ascoli, Torneo Burraco: il 14 aprile la seconda tappa

ASCOLI PICENO – Domenica 14 aprile è in programma la seconda tappa della quinta edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli. L’appuntamento è fissato per le ore 16 presso Breaklive in via del commercio 70. L’accreditamento delle coppie avverrà a partire dalle ore 15,30, il torneo si svolgerà con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate.

Si tratta di una manifestazione divenuta ormai un classico nel panorama degli appuntamenti regionali di tornei riservati ad un gioco che sta coinvolgendo sempre più persone e che anche nella prima tappa di questa nuova edizione è riuscita a registrare la partecipazione di persone provenienti da Marche, Abruzzo ed Umbria.

D’altronde all’aspetto del gioco del burraco e dunque del divertimento è stata da sempre abbinato quello turistico ed anche in questa occasione ci sarà la possibilità di conoscere meglio le ricchezze del territorio.

Nella mattinata, infatti, tutti i partecipanti al torneo avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla “Camminata dei musei” con visita guidata al Museo “Beato Marcucci” di Ascoli (si parte alle 9,30 da Piazza Arringo).

In serata sarà possibile, su prenotazione (0736344251) presso il Breaklive al prezzo di euro 20 con il seguente menù: antipasto Breaklive, tagliatelle spettacolo, arista di maiale, verdure e patate arrosto, dolce della casa, acqua, vino e caffè oppure con menù alla carta.

Tornando al burraco la classifica della manifestazione, dopo la prima tappa vedo al comando Sandro Ferretti e Bruna Pierpaoli, a seguire Massimiliano Mosca e Giuliana Mandolini (secondi), Massimo Fileri e Roberta Raffaeli (terzi), Fermina Stefanini e Cinzia Pierfederici (quarti), Catia Orazi e Gianfranco Chiappa (quinti).

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Pier Luigi (335 7548616) o Valerio (3271376882).

Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com