Ascoli, situazione alloggi popolari: se ne è parlato in Commissione

ASCOLI PICENO – Si è tenuta lunedì pomeriggio, presso Palazzo Arengo, la Commissione congiunta Urbanistica e Politiche Sociali del Comune di Ascoli avente ad oggetto la situazione degli alloggi popolari nel capoluogo.

Organizzata su impulso del Sindaco Marco Fioravanti e subito convocata dai rispettivi presidenti Maurizio Simonetti ed Elena Stipa, la Commissione ha visto partecipare, oltre agli Assessori ascolani Massimiliano Brugni e Giovanni Silvestri, anche l’Assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni. “Abbiamo voluto realizzare questo importante incontro – ha spiegato il Sindaco – non per cercare responsabilità, ma per aprire una nuova fase politica, di collaborazione tra gli enti e risolutiva dell’annoso problema della scarsità di case popolari disponibili nel nostro territorio”.

Parole rassicuranti nel merito sono giunte dall’Assessore Regionale Brandoni che ha dichiarato il suo impegno, e della Regione tutta, per intervenire con un primo apporto economico volto alla sistemazione di vari alloggi già realizzati, ma ad oggi non utilizzabili. Oltre a questo, vista la presenza dell’Ing. Franco Ferri, Segretario Generale ERAP Marche, sono state illustrate tutte le problematiche tecniche da affrontare con l’individuazione di nuove professionalità a supporto del presidio ascolano. I numeri dicono che la città di Ascoli non è seconda a nessuno per investimenti, ma è necessario un piano straordinario di manutenzione degli edifici per consentire lo scorrimento della graduatoria, in essere sino a luglio 2024, e che purtroppo, ad oggi, è stata in grado di assegnare solo 25 alloggi sulle 289 domande presentate.

L’impegno posto dal Sindaco e dall’Amministrazione per la tematica degli alloggi popolari nel Comune di Ascoli ha avuto un ottimo riscontro a livello regionale ed i vari step da attuare verranno costantemente monitorati attraverso riunioni periodiche delle suddette commissioni.

All’incontro erano presenti anche il consigliere ERAP Sergio Cinelli, in rappresentanza del CdA, e l’ing. Ettore Pandolfi, Responsabile del Presidio ERAP Marche di Ascoli Piceno. Nutrita la partecipazione dei consiglieri di maggioranza, a dimostrazione dell’importanza di affrontare con risolutezza il tema, alla quale, tuttavia, si contrappone l’assenza delle forze di opposizione: presente solo il Consigliere del M5S Massimo Tamburri, mentre nessun esponente del Partito Democratico è intervenuto.