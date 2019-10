Ascoli, Scuola di musica Cotton Lab : riprende l’attività autunnale

ASCOLI PICENO – Alla Scuola di musica Cotton Lab – zona industriale – il martedì pomeriggio riprendono vita i laboratori di lettura per la famiglia “Leggiamo un libro a mamma e papà” che ormai da tre anni coinvolgono partecipanti di tutte le età nella scoperta e riscoperta del piacere di condividere uno spazio di lettura a voce alta.

Spazio di lettura che diventa tutt’uno poi con il teatro fondendosi tra gioco e formazione nel corso di dizione per adulti “Scusi ma come parla”, sempre al Cotton Club, ma rivolto ad un pubblico più adulto.

Il venerdì pomeriggio prende il via il corso di teatro per ragazzi che invece si svolgerà nella nuova sede del Cotton Lab nel centro città in via dei Soderini ad Ascoli Piceno.

L’attrice Toscana, adottata da Ascoli quando era appena trentenne, realizza con Radio Ascoli nuove trasmissioni come “Parla che ti passa: voci e sorrisi radiosi dal reparto di pediatria”:voluta dal direttivo dell’emittente ascolana e la direzione dell’Ospedale Mazzoni, “Parla che ti passa” è condotta dalla Castelli in tandem con gli operatori de Il sole di Giorgia.

Lo scopo del team è di allietare i bambini degenti del reparto con letture, giochi di clown terapia e attraverso la partecipazione di ospiti invitati in trasmissione protagonisti del panorama artistico, sportivo, musicale, culturale sia locale che nazionale.

La prima data dell’attrice toscana a teatro sarà il 7 dicembre al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Interminati spazi” che promette brividi.

Lo spettacolo che si intitola “Donne du du du: triangolo teatrale con base comica e vertice drammatico” vedrà la protagonista accompagnata dal bravo contrabbassista Roberto Pascucci.

La Castelli si è diplomata alla Scuola internazionale dell’Attore Comico di Reggio Emilia con il Maestro Antonio Fava e da allora svolge intensa attività teatrale nelle Marche in Abruzzo e in Toscana.

Per ulteriori info: telefonare al 331.3242057 oppure info@leggiamoinsieme.it