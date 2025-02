Ascoli, Scuola primaria Cagnucci: proseguono i lavori di adeguamento sismico

ASCOLI PICENO – In base all’Ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021 dal titolo “Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno” proseguono i lavori di adeguamento sismico della Scuola primaria Cagnucci ubicata in Via Napoli.

Si tratta di un importante istituto situato nel quartiere di Porta Maggiore. È stato assegnato l’importo di € 179.426,70 euro a valere sulle risorse del “Fondo speciale per le compensazioni”. Il totale dei lavori ammonta a. 2.465.469,33 euro. Il piano scuole riguarda anche tutte le Marche considerato che in tutta la regione, sono 228 in totale gli interventi previsti e quelli già effettuati a favore delle scuole, con 26 soggetti attuatori coinvolti. Nello specifico, nel comune di Ascoli, sono 32 gli istituti coinvolti nel progetto per un totale di quasi 90 milioni di euro.

“Ringrazio la Regione Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale ricostruzione e il sindaco Marco Fioravanti per l’importante, sinergica e sempre efficace collaborazione- sottolinea il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli– Le scuole sono e restano una priorità assoluta per la ricostruzione. Per noi è fondamentale dare sicurezza e spazi sicuri ai nostri ragazzi. È un servizio fondamentale che è utile al rilancio di tutto il nostro Appennino ferito dal sisma”.