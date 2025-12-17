Ad Ascoli la presentazione del libro “I Cammini della Rinascita”

Venerdì 19 dicembre, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, la presentazione del libro di Chiara Giacobelli

ASCOLI PICENO – Si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 17 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno in Piazza Roma 7, la presentazione del libro “I Cammini della Rinascita. Tesori nascosti dell’Appennino centrale” (Giunti Editore) di Chiara Giacobelli.

Il direttore dei Musei Civici Stefano Papetti incontra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e l’autrice per raccontare il territorio e parlare di

un turismo lento che porta alla scoperta di borghi, cascate, arte e cultura, leggende, folclore, musei, natura e altre meraviglie da scoprire. Ci saranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

La guida illustra il reticolo di nove cammini

che attraversano i territori delle quattro regioni

(Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) colpite dai sismi del 2016-2017 ai quali sono stati destinati complessivamente 47 milioni di euro (di cui 30 per le sole Marche). Risorse messe in campo dalla Struttura Commissariale guidata da Guido Castelli, con l’obiettivo di trasformare il turismo lento in un modello stabile di sviluppo attraverso investimenti destinati a valorizzare sentieri, borghi e cammini storici attraverso interventi per la sicurezza, l’intermodalità bici-trasporto pubblico, l’accessibilità universale e l’ospitalità diffusa. Di questi cammini, tre in particolare attraversano il territorio Piceno. Si tratta del

Cammino Francescano della Marca, il Cammino dei Cappuccini e il Cammino nelle Terre

Mutate.

Ingresso gratuito.