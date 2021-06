Il 15 giugno l’iniziativa in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione Sportiva Acli Marche con la presentazione del libro “La Costituzione scende in campo”

ASCOLI PICENO – “In classe, in campo, alla scoperta della Costituzione”. E’ questo il titolo di una iniziativa che si svolgerà in diretta Facebook, sulla pagina dell’Unione Sportiva Acli Marche, martedì 15 giugno alle ore 18.30.

L’evento, coordinato dall’Associazione Amici dell’OPG – Odv, rientra nel progetto “Giovani generazioni” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e realizzato con il patrocinio della Regione Marche.

Saranno presenti gli autori del libro “La Costituzione scende in campo” Domenico Facchini, avvocato, e Corrado la Grasta (attore), il presidente dell’Associazione Cose di questo Mondo Ursula Mancini (soggetto capofila del progetto) ed il vice presidente nazionale delle A.C.L.I. Antonio Russo.

Il libro “La costituzione scende in campo” offre lo spunto per raccontare ai più giovani i principi ed i simboli della nostra Carta Costituzionale attraverso cinque dodicenni, un torneo di calcio estivo ed il loro primo approccio con i valori più importanti per la vita di una persona: il rispetto delle regole, l’accoglienza dell’altro, l’aiuto reciproco, accompagnati dal coach, un maresciallo in pensione.

La pubblicazione della Ave Editrice ha la prefazione di Liliana Segre ed i contributi di Simone Perrotta, Bruno Pizzul e Cesare Prandelli.