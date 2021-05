Ascoli Piceno, una maratona on line di scacchi per tutti

In occasione della Giornata mondiale del gioco il 28 maggio prossimo la competizione si svolgerà dalle ore 14 fino alle 20

ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata mondiale del gioco, fissata per il 28 maggio, l’ASD APS Centro Iniziative Giovani organizza una vera e propria maratona on line di scacchi che prenderà il via alle ore 14 e andrà avanti fino alle 20.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche e con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. La Torre Smeducci.

Il tempo di gioco della manifestazione è di 5 minuti, il torneo sarà valido per l’elo Lichess e si svolgerà sulla piattaforma www.lichess.org.

Alla competizione potranno partecipare persone di ogni età e senza limitazione di provenienza.

Per i residenti nel territorio della Regione Marche il torneo è valido come primo Campionato regionale U.S. Acli di scacchi. Al vincitore andrà il titolo di campione regionale U.S. Acli Scacchi dell’anno 2021.

E’ possibile partecipare in tutto o in parte all’evento, iscrivendosi quando si vuole, prima del termine dello stesso.

Per le iscrizioni, per ricevere la password per partecipare e per eventuali informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 3495711408 oppure cig@cooperativemarche.it .

La partecipazione al torneo è gratuita.

Il link del torneo è https://lichess.org/tournament/6j9GS808, la manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Twich al link: https://www.twitch.tv/pex91_ .

Sono previsti premi: 5 completi scacchi più scacchiera con borsa al decimo, ventesimo, trentesimo, quarantesimo classificato.