Ascoli, Giornata della Polizia Locale delle Marche 2020: programma e modifiche viabilità

ASCOLI PICENO – Lunedì 20 gennaio 2020 si svolgerà ad Ascoli Piceno la Giornata della Polizia Locale delle Marche con il seguente

Programma

Ore 8.30 – Piazza Arringo,Ritrovo e schieramento mezzi

Ore 9.00 – Cattedrale di Sant’Emidio, Celebrazione Santa Messa

Ore 10.00 – Piazza Roma, Deposizione corona con picchetto d’onore al Monumento ai Caduti

Ore 10.15 – Corteo con Gonfaloni

Ore 10.20 – Ingresso Teatro Ventidio Basso, Saluto della Quintana di Ascoli Piceno

Ore 10.30 – Teatro Ventidio Basso, Cerimonia

Saluti delle Autorità

Presentazione ed esercitazione Unità Cinofila Comune di Ascoli Piceno e Polizia di Stato

Coordina Dott.ssa Patrizia Celani – Comandante Polizia Locale di Ascoli Piceno

Consegna degli encomi

Ore 13.00 – Termine manifestazione

Regolamentazione della circolazione veicolare

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 13 del 14 gennaio 2020 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 20 gennaio 2020 al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Festa Regionale della Polizia Locale”:

dalle ore 8:00 alle ore 11:00 – di revocare l’offerta di sosta, comunque istituita, sul lato sud della corsia di scorrimento in Piazza Roma;

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 – di revocare l’offerta di sosta, comunque istituita, in Corso Trento e Trieste, lato est, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Giudea fino a quella con il Corso G. Mazzini;

di interdire temporaneamente la circolazione veicolare in Via XX Settembre e sulla corsia di scorrimento, lato sud, della Piazza Roma per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corteo a piedi che dalla Cattedrale si porterà in Piazza Roma presso il Monumento ai Caduti, ove si terrà la cerimonia di “Onore ai Caduti” con deposizione di una corona alle ore 10:00 circa;

dalle ore 8:00 sino alle ore 12:45 al competente Servizio della P.M. (Ufficio Verbali), di disattivare tutti i varchi elettronici presenti in Z.T.L;

Per consultare l’ordinanza:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17879