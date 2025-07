Ascoli, ex Caserma Umberto I: inaugurato l’uso temporaneo

L’Agenzia del Demanio ha concesso il giardino e le stanze storiche all’Accademia d’arte F.RI.D.A. APS che lo ha trasformato in polo e parco culturale

ASCOLI PICENO – L’Agenzia del Demanio ha affidato in uso temporaneo il giardino e le principali stanze di pregio dell’ex Caserma Umberto I di Ascoli Piceno alla F.RI.D.A. APS in attesa della riqualificazione dello storico edificio militare destinato a ospitare uno studentato e la nuova sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP).

L’ente del Terzo Settore, che opera attraverso la libera Accademia di Belle Arti e il museo di Arte Contemporanea, ha inaugurato questa mattina un polo e parco culturale. All’interno degli spazi è stato aperto il City Plan Center, un presidio permanente di partecipazione civica e centro di coordinamento delle attività del Piano Città degli Immobili Pubblici di Ascoli Piceno.

All’evento di inaugurazione hanno partecipato il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, alla presenza del Commissario Straordinario Sisma 2016, Guido Castelli, del Sottosegretario di Stato al MEF, Lucia Albano, del Prorettore Vicario dell’Università di Camerino, Prof. Emanuele Tondi, e del Prof. Gianluigi Mondaini dell’Università Politecnica delle Marche.

“Luoghi in disuso diventano spazi attrattivi aperti alla cittadinanza dove è possibile creare centri di aggregazione, relazioni e cultura”, ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. “L’uso temporaneo è un’occasione per far rivive subito spazi e immobili pubblici nelle more della loro riqualificazione e per far partecipare la cittadinanza al processo di rigenerazione sul territorio. È fondamentale creare luoghi di relazioni e cultura immediatamente fruibili per rafforzare l’identità del cittadino attraverso il patrimonio immobiliare pubblico. La collaborazione con investitori privati è importante per accelerare la trasformazione della città e generare sviluppo e crescita economica, valore sociale e ambientale”

“L’affidamento in uso temporaneo dell’ex Caserma Umberto I alI’associazione segna una tappa fondamentale nel processo di valorizzazione di uno degli edifici storici più significativi di Ascoli Piceno” – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al MEF, Lucia Albano – “L’operazione non solo recupera un bene architettonico di rilevanza storica, ma lo trasforma in un fulcro di impegno sociale e culturale, creando nuovi luoghi di crescita, partecipazione e inclusione per la comunità. La rigenerazione urbana, integrata con la cultura, può diventare leva di sviluppo e coesione sociale, restituendo spazi vivi e significativi al territorio”

“L’inaugurazione del Temporary Use dell’ex Caserma Umberto I e l’apertura del City Plan Center confermano come le attività avviate circa un anno e mezzo fa, con la sottoscrizione del Piano Città, abbiano già raggiunto i primi risultati concreti” ha dichiarato il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. “Un percorso ambizioso e condiviso, con l’Agenzia del Demanio e gli altri Enti coinvolti, che ci permette di toccare con mano anche altri obiettivi: dall’Accordo di Reciprocità tra asset comunali e statali alla candidatura dell’area ex Carbon nell’ambito del Reinventing Cities sui progetti di sostenibilità. Rigenerazione degli immobili pubblici, attività artistiche e culturali, incremento dei servizi e sviluppo socio-economico della città: iniziamo a concretizzare la nostra splendida Ascoli del futuro”.

“Il Piano Città rappresenta uno strumento concreto di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui oggi, attraverso la rigenerazione dell’ex Caserma Umberto I, vediamo un primo esempio” ha dichiarato il Commissario Straordinario Sisma 2016, Guido Castelli. “Ad Ascoli saranno realizzati anche altri interventi, nell’ambito di un progetto che coinvolge altre quattro città marchigiane e che si integra con la programmazione comunale. Questa iniziativa conferma l’efficacia di quel modello regionale nella pubblica amministrazione basato sulla piena collaborazione istituzionale e sulla volontà di pianificare il rilancio dei nostri territori, anche attraverso la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare esistente. Infine, un ringraziamento particolare va all’Agenzia del Demanio, la cui preziosa collaborazione è essenziale per dare attuazione al Piano Città”.

L’iniziativa di concessione in uso temporaneo si inserisce tra le attività di valorizzazione previste dal Piano Città degli immobili pubblici sottoscritto alla fine del 2023 tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Ascoli Piceno, la Regione Marche, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, l’Università di Camerino e l’Università Politecnica delle Marche.

Si tratta di un patto istituzionale per pianificare in modo integrato gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della città, in un’ottica di rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile del territorio, miglioramento della qualità della vita. Quello di Ascoli Piceno è stato il primo tra i 23 Piani Città avviati dall’Agenzia del Demanio: un progetto pilota di sviluppo e ripresa economica post sima 2016 dei territori dell’Appennino centrale per la promozione di iniziative volte alla rigenerazione urbana, a rafforzare l’attrattività per i giovani, migliorare il turismo e soddisfare i fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni.

L’ex Caserma Umberto I, dismessa dal Ministero della Difesa nel 2013, rappresenta uno dei progetti chiave del Piano Città e sarà trasformata in uno student housing grazie a iniziative di Partenariato Pubblico Privato.

Durante l’inaugurazione del temporary use, l’Agenzia del Demanio ha presentato i progetti di riqualificazione degli spazi pubblici urbani, tra cui Piazza Arringo, e le principali iniziative di sviluppo digitale che rendono il Piano Città degli immobili pubblici di Ascoli Piceno uno spazio aperto all’innovazione, alla partecipazione e alla condivisione di una visione futura della città.