Ascoli, ancora aperte le iscrizioni per “Summer Yoga” all’Annunziata

ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni al progetto “Summer Yoga”.

Si tratta di lezioni gratuite di yoga che si svolgono ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 nello spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata e che sono curate dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa è corganizzata da U.S. Acli Marche, Cooperativa DLM, Teatro delle foglie col sostegno di Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, Qualis Lab e della Fondazione Carisap.

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino ed un asciugamano.

Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare le pagine facebook della Cooperativa DLM o dell’Unione Sportiva Acli Marche.