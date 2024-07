Artistic Picenum, ecco gli eventi di luglio tra Grottammare e Ripatransone

GROTTAMMARE – Proseguono gli eventi in programma per l’estate dell’ Artistic Picenum, briosa realtà policulturale del piceno.

Dal teatro sociale alla young music generation, dal cabaret nostrano alla magia della coreografia: la diversificazione nell’ offerta culturale è farò nella visione di programmazione.

Si parte mercoledì 17 Luglio, in piazza Kursaal di Grottammare, dove sarà protagonista la magia del ballo grazie alla scuola Dance World Centre, diretta da Marco Capriotti e Gabriela Ricci.

Giovedì 18 Luglio spazio al social cabaret; direttamente dalle reti Rai in scena lo spettacolo di Lello Marangio e Lino Barbieri, per una prima regionale presso Piazza Matteotti di Ripatransone.

Domenica 21 Luglio il concerto delle Hoolograms, sempre a Ripatransone, sarà protagonista insieme al divertimento degli Articolo Determinativo, duo comico detentore dello Zelig Open Mic Marche.

Lunedì 22 Luglio l’ artista Pierpaolo Piccioni, in arte Peto’, concluderà la festa patronale di Ripatransone con il suo esilarante spettacolo umoristico.

Le serate verranno condotte da Lea Calvaresi, Paulina Pieprzka e Martina Gasparrini, volti di conduzione dell’ Artistic Picenum; saranno affiancate, nei welcome iniziali, dal talento dei giovanissimi Maddalena Caputa, J And e Cielleppi.

Il presidente Giuseppe Cameli, elogiando tutto il gruppo, dichiara: ” ringraziamo il numeroso pubblico che ci ha seguito in questi primi appuntamenti e speriamo di continuare a donare vibranti emozioni ed acuta curiosità in questa estate 2024. Spazio ai giovani, spazio all’ arte emergente, spazio all’ idea di futuro sempre più nel nostro presente.”