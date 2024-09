Armonie in scena, la nuova stagione del Politeama di Tolentino

Armonie in scena proporrà 17 appuntamenti tra teatro, musica e danza. Si parte il 21 settembre prossimo con un concerto

TOLENTINO – L’armonia è ciò che ispira l’arte in ogni sua forma ma è sul palcoscenico che più si ritrova: nella musica, sia classica che jazz o pop, nel teatro, con la misurata alternanza di gesti voci e luci e naturalmente nella danza con le figure dei corpi. La nuova stagione del Politeama è Armonie in scena. Una programmazione di spettacoli dal vivo in particolare sempre orientata alla qualità, alla diffusione della cultura e alla scoperta di nuove proposte con 17 appuntamenti tra Musica, Teatro e Danza.

La stagione inizia il 21 settembre, con il palcoscenico dedicato ai giovani, in un concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. I concerti del Master Piano Festival, organizzati con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi, proseguono con artisti giovani ma di grande talento, vincitori di importanti concorsi internazionali che il Politeama vuole sostenere nella crescita artistica: il Morgen Piano Trio, Dina Ivanova, William Greco. Il concerto più atteso vedrà al pianoforte un giovanissimo talento di soli 7 anni che il Politeama è orgoglioso di presentare in uno dei suoi primi recital completi: Alberto Cartuccia Cingolani.

La rassegna Jazz, ideata in collaborazione con l’Associazione Tolentino Jazz, invece inizierà il 5 ottobre con il concerto di una delle più belle voci Jazz italiane: Rossana Casale accompagnata da un quintetto di grandi musicisti. La stagione proseguirà con alcuni nomi di rilievo internazionale: il Benito Gonzales trio e in più 2 grandi jazzisti come Roberto Gatti e Massimo Morganti, seguiranno Ginger Brew insieme al Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble e Patty Lomuscio Quartet.

La sezione dedicata al Teatro è articolata in appuntamenti con nomi di grande popolarità, noti grazie anche a cinema e Tv, come Stefano Fresi, Cristiana Capotondi, Giorgio Pasotti, Sergio Assisi, Mariella Nava, Daniela Poggi e Marco Falaguasta.

Infine la Danza, sempre più presente nel territorio grazie al Liceo Coreutico e alle tante scuole: due appuntamenti con la giovane compagnia Altrascena e il Romae Capital Ballet coreografato da Alfonso Paganini, già Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.

Anche per questa stagione proseguiranno i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani. Nell’intento quotidiano di essere catalizzatore per le nuove generazioni, il Politeama conferma la Friend Card Studenti con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato e promuovere quindi, con la massima facilità, la partecipazione a tutti gli spettacoli della stagione.

Prosegue anche il progetto “Tutti insieme a teatro” che dà la possibilità alle associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli del Politeama. L’iniziativa in particolare vuole creare occasioni di socialità e inclusione per i giovani diversamente abili che insieme ai propri familiari o accompagnatori abituali, potranno vivere l’emozionante esperienza che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Del progetto inclusività fa parte anche il corso di teatro TuttInScena riservato a ragazzi con disabilità intellettive e relazionali che ha già avuto grande successo nella scorsa stagione e che si concluderà con un saggio spettacolo nella primavera 2025. Queste attività sono state possibili grazie al contributo di Simonelli Group, azienda del territorio particolarmente vicina ai temi sociali e di inclusione.

Oltre agli spettacoli dal vivo il Politeama per di più presenterà, nel corso della stagione, alcune rassegne cinematografiche e sarà sempre la casa della cultura aperta tutti i giorni, dal mattino con le lezioni del Liceo Coreutico, al pomeriggio con i corsi di danza, canto e recitazione del Centro Teatrale Sangallo e della scuola Sfumature Danza, con le lezioni dell’UNITRE con Convegni, Mostre, presentazioni letterarie e diversi appuntamenti culturali: tante attività che consolidano sempre più il Politeama nel suo ruolo di “Hub Creativo” e cuore artistico del territorio.

La Stagione 2024-2025 inoltre è sostenuta dalla Regione Marche e da alcuni importanti sponsor privati. Il Politeama ringrazia per il prezioso contributo alla cultura Simonelli Group, Estra Prometeo, BCC Recanati e Colmurano e Gruppo Medico Fisiomed.

Infine il Politeama è gestito dalla Fondazione Franco Moschini, nata con il Comune di Tolentino, allo scopo di restaurare ed oggi gestire il Politeama: un bellissimo esempio, per il nostro territorio e non solo, che vede dialogare il mecenatismo privato con l’ente pubblico.

CALENDARIO

sabato 21 settembre ore 21,15 –

Master Piano Festival

ALLIEVI CONSERVATORIO DI MUSICA

“G.B. PERGOLESI” DI FERMO

Donne in musica

biglietti 12€

sabato 5 ottobre ore 21,15 – Jazz

ROSSANA CASALE QUINTET

Almost Blue

biglietti 20€

venerdì 11 ottobre ore 21,15 – Danza

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRASCENA TOLENTINO Emma

biglietti 20€

domenica 20 ottobre ore 18,00 – Teatro

MARIELLA NAVA E DANIELA POGGI

Figlio, non sei più Giglio

biglietti 25€

domenica 3 novembre ore 18,00 –

Master Piano Festival

ALBERTO CARTUCCIA CINGOLANI

pianoforte

biglietti 12€

sabato 9 novembre ore 21,15 – Jazz

BENITO GONZALEZ TRIO FT.

ROBERTO GATTI E MASSIMO MORGANTI

biglietti 20€

domenica 17 novembre ore 18,00 – Teatro

STEFANO FRESI Dioggene

biglietti 30€

domenica 1 dicembre ore 18,00 –

Master Piano Festival

MORGEN PIANO TRIO

Nuove voci italiane

biglietti 12€

domenica 8 dicembre ore 18,00 – Teatro

SERGIO ASSISI Mi dimetto da uomo

biglietti 30€

giovedì 26 dicembre ore 18,00 – Jazz

SISTERS & BROTHERS

GOSPEL CHOIR ENSEMBLE

A Gospel Night with Ginger Brew

biglietti 20€

domenica 19 gennaio ore 18,00 – Teatro

CRISTIANA CAPOTONDI

La vittoria è la balia dei vinti

biglietti 30€

sabato 1 febbraio ore 21,15 – Jazz

PATTY LOMUSCIO QUARTET

I Sing Caterina

biglietti 20€

domenica 16 febbraio ore 18,00 – Teatro

GIORGIO PASOTTI

Io, Shakespeare e Pirandello

biglietti 30€

domenica 9 marzo ore 18,00 –

Master Piano Festival

DINA IVANOVA pianoforte

biglietti 12€

sabato 22 marzo ore 21,15 – Danza

ROMAE CAPITAL BALLET

Danza da Oscar®

biglietti 20€

domenica 6 aprile ore 18,00 –

Master Piano Festival

WILLIAM GRECO pianoforte

biglietti 12€

sabato 10 maggio ore 21,15 – Teatro

MARCO FALAGUASTA

Non ci facciamo riconoscere

biglietti 25€