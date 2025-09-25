“Architettura di terra cruda: patrimonio e bellezza a Ficana”, l’iniziativa a Macerata

Per le Giornate Europee del Patrimonio, all’Ecomuseo Villa Ficana, il 27 settembre, sarà protagonista la terra cruda

MACERATA – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema “Patrimonio Architettonico” e al 50° anniversario dell’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico del 1975, l’Ecomuseo Villa Ficana propone l’iniziativa “Architettura di terra cruda: patrimonio e bellezza a Ficana”, una speciale passeggiata patrimoniale alla scoperta del borgo di case in terra cruda, unico nel suo genere nelle Marche.

L’evento si terrà sabato 27 settembre con due partenze delle passeggiate, alle ore 16.45 e 17.45; appuntamento al Centro Visite dell’Ecomuseo in Borgo Santa Croce 89. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Durante la passeggiata, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere le tecniche costruttive tradizionali con terra cruda, tramandate di generazione in generazione, il valore culturale e comunitario dell’architettura di Ficana, testimonianza della vita quotidiana contadina e della resilienza delle comunità locali e il percorso di recupero e valorizzazione del borgo, da luogo dimenticato a bene culturale condiviso e riconosciuto.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio programma europeo che, in tutte le nazioni aderenti, celebra il patrimonio architettonico come elemento identitario e memoria collettiva, mettendo in dialogo grandi monumenti e architetture “minori”, ugualmente custodi di storia, tradizione e bellezza.

La passeggiata a Villa Ficana rappresenta quindi non solo un’occasione di conoscenza, ma anche un invito a riflettere su come l’architettura del passato possa ispirare nuovi modelli di sostenibilità e di comunità per il futuro.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’iniziativa potrà essere annullata.

Informazioni e prenotazioni: museovillaficana@gmail.com , tel. 0733 470761 (martedì e venerdì, ore 9-13).