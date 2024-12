Appignano accende oggi il Natale nel borgo

Nel suggestivo borgo medievale fino al 6 gennaio previsti spettacoli itineranti, mercatini e mostre delle cartoline natalizie e dei presepi in ceramica

APPIGNANO (MC) – Da oggi, 8 dicembre fino al 6 gennaio 2025, l’Amministrazione comunale di Appignano , in collaborazione con la Proloco e l’Associazione Culturale Ricreativa Anziani Appignanesi e con la partecipazione delle principali associazioni del borgo, offrirà ai cittadini, ai visitatori e turisti una rassegna di eventi e spettacoli che animeranno le principali vie del paese.

“Siamo pronti ad accogliere cittadini e turisti per vivere insieme l’incanto delle festività natalizie– Ha dichiarato il Sindaco di Appignano Mariano Calamita. – Il nostro centro storico brillerà di colori, musiche e profumi tipici dell’atmosfera festiva, grazie ai numerosi mercatini, alle iniziative e agli spettacoli itineranti pensati per i gusti di tutte le età. Da non perdere i presepi artistici in ceramica realizzati dai nostri maestri locali, ogni Natale sempre più ricchi e più belli all’interno delle principali chiese della città e tra le novità di quest’anno la prima mostra di cartoline natalizie realizzate interamente in ceramica. Invitiamo tutti a partecipare e a fare shopping nei negozi locali per sostenere insieme le piccole attività commerciali dei nostri bellissimi borghi”.

Si parte con l’attesa IV edizione di Appignano Xmas 4run, la gara podistica organizzata dal Comune di Appignano con l’Asd Polisportiva Acli di Macerata che rientra nel Grand Prix Strada Fidal Marche e nel CMR Marche gruppi podistici, tra le ultime gare competitive del 2024 di 10.1 Km, molto attesa nelle Marche.

Raduno alle ore 8 all’Impianto Sportivo A Cicarè di via Del Monte 1/a, con partenza prevista alle ore 9. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 6 dicembre tramite l’area riservata servizi on line http://tessonline.fidal.it/login.php. Parallelamente prenderà il via anche una passeggiata naturalistica, aperta a tutti, di 3 km. Quest’anno, per la prima volta, ci sarà anche una mini gara podistica interamente dedicata ai bambini – fascia di età 0 – 10 anni, che potranno cimentarsi in due percorsi, uno di 200 mt e l’altro, per i più grandi, di 500 mt, entrambi su circuito cittadino ad anello partendo, come i professionisti, dal grande arco di gara. Al termine, dopo le premiazioni, premi di partecipazione per tutti, soprattutto per i piccoli runners e, non mancheranno certo i legumi di Appignano che verranno serviti caldi, come ristoro finale, visto il loro forte apporto proteico.

I partecipanti potranno visitare gratuitamente il Museo della Ceramica e il Museo del Telaio, oltre a godere delle eccellenze appignanesi nello show room CeramicStore che per l’occasione rimarranno aperti per l’intera giornata.

Alle ore 10 si apriranno i coloratissimi mercatini natalizi di artigianato locale, prodotti enogastronomici e libri, con letture live e laboratori per bambini a cura di Giaconi Editore.

Alle ore 17 l’appuntamento è con l’attesa accensione del grande albero di Natale allestito nella storica piazza Umberto I. Questo evento speciale sarà arricchito dalle esibizioni corali dei bambini dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” che delizieranno i presenti con una selezione di canti natalizi tradizionali e moderni.

Tra le animazioni previste già dal mattino ci sarà una “Caccia al tesoro” alle ore 11.00 a cura dell’Associazione Terre di Sogno e nel primo pomeriggio, alle 15.30, un Musical Disney per grandi e piccini a cura de Gli Stronati. Tutti i presenti potranno gustare vin brûlé e deliziosi dolci tradizionali offerti dalla Proloco.

Sabato 14 dicembre alle ore 16,30 nella Sala eventi del Palazzo Comunale si terrà la cerimonia di conferimento merito scolastico agli studenti appignanesi che si sono distinti. Una borsa di studio per merito, relativa all’anno scolastico 2023/2024, per premiare l’impegno e i risultati eccellenti conseguiti dagli studenti, uno stimolo per continuare il percorso formativo e per affrontare il mondo del lavoro con la stessa serietà e passione.

Martedì 24 dicembre alle ore 17 Babbo Natale, in persona, a cavallo del suo magico destriero, consegnerà i regali di Natale ai bambini e alle bambine nella Piazza Umberto I.

Giovedì 26 dicembre alle ore 21.15 nella Chiesa di Gesù Redentore si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Appignano diretto dal Maestro Mirco Barani.

Tra le attese novità di quest’anno l’apertura della prima mostra delle cartoline natalizie realizzate interamente in ceramica dalle artiste dell’AppCreativa, in mostra dal 15 dicembre fino al 6 gennaio 2025.

Sempre durante l’intero periodo natalizio, nella Chiesa della Madonna Addolorata sarà possibile visitare l’albero in ceramica e gli splendidi presepi in ceramica realizzati dai ceramisti appignanesi, in occasione dell’evento nazionale “Buon Natale ceramica” organizzato dall’AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica.