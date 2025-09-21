Appennino Superbike, il 28 settembre c’è la Route 50 a Fabriano

FABRIANO (AN) – Ritmi sostenutissimi per il circuito Appennino Superbike che domenica 28 settembre farà tappa a Fabriano per la Route 50, giunta alla sua seconda edizione. Nuovo appuntamento quindi nelle Marche, a una sola settimana di distanza dalla Rampiconero, per una gara giovanissima allestita dall’Asd Pedale Stracco che sin dal suo esordio ha attirato grande interesse, per merito di un tracciato che offre l’opportunità a molti appassionati di conoscere un territorio affascinante, finora celebre soprattutto per la sua tradizione legata agli stabilimenti di carta.

Il tracciato principale è di 50 km per un dislivello di 1.600 metri, disegnato completamente su strade sterrate con un inizio già impegnativo proprio per permettere di fare selezione nel gruppo e procedere in maniera più spedita. E’ un tracciato molto vario, con single track, mulattiere, passando sia in mezzo al bosco che in spazi aperti, regalando panorami straordinari. In alternativa si può scegliere il percorso corto di 30 km per 900 metri. Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare i successi di Nicola Furiasse (Biking Racing Team) e Chiara Gualandi (BHS Team), ma si era gareggiato su un tracciato diverso.

Appuntamento per tutti alla Piscina Comunale di Fabriano, in Viale Beniamino Gigli, da dove verrà dato il via alle ore 9:30 per il lungo e alle 9:40 per il medio. Particolare cura è stata posta per i vari servizi a disposizione, come un ampio parcheggio anche per i camper, spogliatoi e docce, area lavaggio bici senza dimenticare il particolare pasta party finale, all’interno del quale si svolgeranno le premiazioni. Le iscrizioni hanno un costo di 35 euro fino al 27 settembre. Prevista anche la partecipazione di cicloturisti ed E-bike, al prezzo di 25 euro.

Per informazioni: Asd Pedale Stracco, https://www.facebook.com/pedalestraccofabriano