Anna Tatangelo torna nelle Marche, concerto a Stella di Monsampolo del Tronto

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dopo la data zero dello scorso 30 marzo a Castelraimondo, Anna Tatangelo torna a cantare nelle Marche. “La fortuna sia con me tour 2019” farà infatti tappa stasera, 11 agosto, a Stella di Monsampolo del Tronto per i festeggiamenti in onore di San Mauro. Inizio concerto ore 21, ingresso libero. Al termine, ci saranno lo spettacolo pirotecnico e l’estrazione dei numeri della lotteria.

La tournée, che prende il nome dall’album “La fortuna sia con me”, pubblicato a febbraio, è prodotta da Massimo Levantini per 1 Day. Negli scorsi mesi Anna ha lanciato il singolo “Perdona”, uscito subito dopo “Le nostre anime di notte”, canzone da lei presentata all’ultimo Festival di Sanremo.

Il repertorio che la cantante laziale propone dal vivo nei concerti si fa sempre più importante: la Tatangelo ha infatti interpretato negli ultimi anni pezzi dalle firme prestigiose come Mogol (“Essere una donna”, vincitrice della categoria Donne a Sanremo 2006), Gaetano Curreri e Saverio Grandi, autori per Vasco Rossi (“Cosa ne sai”), e ha debuttato anche come autrice di testi (“Lo so che finirà” e “Averti qui”).

Oltre a questi, in scaletta sono quindi previsti i brani che l’hanno consacrata al pubblico: da “Doppiamente fragili”, con cui ha debuttato e vinto a soli 15 anni al festival di Sanremo tra le Nuove Proposte nel 2002, a “Ragazza di periferia”. L’artista conquisto’ il secondo posto al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Il mio amico”, contenuto nell’album “Mai dire Mai” che supero’ le 100.000 copie. “Il mio amico”, firmato da Gigi D’Alessio, fu interpretato anche in coppia con Michael Bolton.