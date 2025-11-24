Ancona, per Tout Le Cirque va in scena “Incomica – Il nonsense della vita”

Sabato 29 novembre prossimo, appuntamento con Tout Le Cirque – Rassegna di Circo Teatro della stagione 2025/2026 del Teatro Panettone

ANCONA (AN) – Sabato, 29 novembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Panettone, Via Maestri del Lavoro, 2 ad Ancona si terrà lo spettacolo teatrale “Incomica – Il nonsense della vita” con Umberto Banti, Andrea Ruberti, Dadde Visconti. Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna “Tout Le Cirque” che prevede sette spettacoli di circo-teatro con i più importanti artisti internazionali. Ricordiamo che la stagione 2025/2026 del Teatro Panettone, organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi Ancona, in collaborazione con AMAT con il patrocinio di Comune di Ancona e Regione Marche, propone le tre classiche rassegne che sono “Made in Marche”, “Tout le Cirque” e “Teatro Contemporaneo”.

Descrizione Spettacolo

Dai 6 anni

Tra gag esilaranti e lazzi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi.

Sempre insieme, alle volte amici, altre rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere l’ambita meta: la felicità! L’Arte del Trasformismo utilizzata come macchina del tempo li farà peregrinare tra passato e futuro facendoci amare le loro avventure e sventure come solo i Clown sanno fare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ possibile prenotare i biglietti telefonando al numero Whatsapp 329.3944326, oppure al numero di telefono AMAT 071.2072439 (Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00, orario continuato).

Inoltre è possibile acquistare il biglietto in teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Costo

I prezzi dei biglietti sono gli seguenti:

– intero: € 13;

– soci COOP: € 10;

– studenti: € 8.

I prezzi degli abbonamenti di questa rassegna sono gli seguenti:

– intero: € 80;

– soci COOP: € 65;

– studenti: € 50.

I prezzi degli abbonamenti dell’intera stagione sono i seguenti:

– intero: € 230;

– soci: € 184;

– studenti: € 140.

Teatro Panettone

Via Maestri del Lavoro, 60131 Ancona