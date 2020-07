Ancona, rapid test Coronavirus per pazienti oncologici: presentato il progetto

I pazienti della Clinica Oncologica e il personale sanitario saranno sottoposti ai rapid test per rilevare nel sangue gli anticorpi del Coronavirus

ANCONA – Questa mattina è stato presentato agli Ospedali Riuniti di Ancona un progetto, tra i primi in Italia, che prevede di sottoporre i pazienti della Clinica Oncologica e il personale sanitario ai rapid test per rilevare nel sangue gli anticorpi del Coronavirus. Il progetto, partito oggi, è a costo zero per il sistema sanitario regionale, grazie al contributo di Innoliving Spa, che ha garantito la fornitura dei test pungidito Orient Gene, e del Banco Marchigiano Credito Cooperativo, oltre all’impegno della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus.

Quattro mesi di test rapidi per tutelare una categoria di pazienti a elevato rischio, costretti a sperimentare quotidianamente il senso di precarietà imposto dalla malattia e ora anche particolarmente a rischio di contrarre forme severe di Covid -19.

Il progetto è stato illustrato oggi alla stampa all’Auditorium Totti dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Sono intervenuti: Rossana Berardi, direttore della Clinica Oncologica Univpm-Ospedali Riuniti; Rosa Stoico, coordinatrice della Clinica oncologica Univpm-Ospedali Riuniti; Marco Moretti, direttore del Laboratorio Analisi Ospedali Riuniti; Michele Caporossi, direttore generale degli Ospedali Riuniti; Marcello D’Errico, preside della Facoltà di Medicina di Univpm; Gian Luca Gregori, rettore di Univpm; Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving Spa; Andrea Piergallini, direttore commerciale del Banco Marchigiano Credito Cooperativo e Marisa Carnevali, presidente della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus.

“Questa iniziativa benefica – ha detto il direttore generale Caporossi – cade in un momento molto particolare in quanto non siamo più nell’emergenza pandemia, ma nella costruzione di uno schema di comportamento basato sulla profilassi di massa. Il futuro non è fatto di attesa inattiva, ma di prevenzione primaria e secondaria che passa attraverso un sistematico uso delle tecnologie di screening e speriamo presto di un nuovo vaccino”.

In base al progetto saranno sottoposti ai test pungidito degenti e malati in regime di day hospital e gli operatori sanitari della Clinica Oncologica per una prima valutazione diagnostica dei casi positivi. Un’iniziativa strategica, ribattezzata “Procedura TACCO” (Test sierologici per Anticorpi anti-sars-Cov-2 all’interno della Clinica Oncologica di Ancona), promossa dalla professoressa Berardi con l’obiettivo di tutelare lo stato di salute già compromesso dei suoi pazienti, facile bersaglio biologico del Covid – 19 a causa della forte fragilità immunologica.

“Il progetto, partito oggi – dice Berardi – con 4000 test che verranno effettuati a tutti i pazienti nei prossimi quattro mesi, unisce in sé le tre anime del nostro lavoro: il miglioramento dell’assistenza, la ricerca, che è la mission dell’Università, perché ancora numerosi sono i quesiti cui non sappiamo dare una risposta, primo fra tutti se esiste per il Covid – 19 una “patente di immunità”, e la capacità di fare rete”.

L’azienda Innoliving Spa di Ancona e il Banco Marchigiano Credito Cooperativo hanno garantito all’ospedale la fornitura gratuita dei rapid test Orient Gene, commercializzati da Innoliving, e considerati tra i più affidabili sul mercato, tanto da essere scelti, tra gli altri, dall’Ospedale Sacco di Milano che ne ha sempre suggerito l’utilizzo per progetti di screening di massa. L’attendibilità dei rapid test Orient Gene, attualmente in dotazione anche al Milan, è peraltro dimostrata dai risultati che, nel 97,2% dei casi, hanno coinciso con quelli del tampone nasofaringeo.

“Siamo molto orgogliosi di sostenere un’eccellenza del territorio – ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving – contribuendo a una causa che ci sta molto a cuore e che ci tocca da vicino. I nostri rapid test, che ricordo non sostituiscono il tampone nasofaringeo, presentano un’elevata sensibilità diagnostica ed hanno il vantaggio di fornire una risposta immediata. E la velocità è fondamentale in campo oncologico. L’auspicio è di portare avanti progetti analoghi nei reparti di altri ospedali che trattano patologie severe e delicate”.

Ha aggiunto Andrea Piergallini, direttore commerciale del Banco Marchigiano: “Non solo con le parole, ma soprattutto con i fatti intendiamo dare seguito al nostro obiettivo di diventare una Banca di riferimento per il sistema economico, produttivo e sociale delle Marche. Pertanto abbiamo voluto supportare questo progetto d’eccellenza, promosso dagli Ospedali Riuniti di Ancona, che è da tutti riconosciuto come centro regionale di qualità”. Soddisfazione è stata espressa dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori: “Questo periodo particolarmente complesso ha consentito di evidenziare l’importanza della ricerca scientifica, che oggi diventa fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il benessere di tutti.”

La Procedura TACCO riveste un ruolo chiave in questa Fase 3 dell’emergenza sanitaria, poiché rivolta a una categoria con una fortissima necessità di difesa da insidiosi virus. Nella Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona transitano circa mille persone al mese: di qui l’importanza di utilizzare uno strumento dalle elevate prestazioni, capace di offrire una lettura immediata per poter contrastare il più velocemente possibile la presenza di un’eventuale infezione e permettere la pronta attuazione di misure di contenimento del contagio. Altro obiettivo del progetto è quello di realizzare uno studio epidemiologico, valutando, nell’arco di quattro mesi, l’incidenza di positività sierologica nella popolazione testata. Per questo è previsto anche un controllo incrociato con il test sierologico standard (saggio di chemiluminescenza), effettuato dal Laboratorio Analisi di Torrette diretto dal dottor Marco Moretti su un campione di 100 pazienti (30 positivi e 70 negativi al test rapido).

Nella foto della conferenza: da sinistra in basso: Andrea Piergallini; Danilo Falappa; Rosa Stoico. Da sinistra in alto:Marcello D’Errico; Gian Luca Gregori; Michele Caporossi; Rossana Berardi;Marisa Carnevali.