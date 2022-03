Ancona Jazz, il 31 marzo Joe Barbieri al Teatro di Chiaravalle

Fino all’estate la 49a edizione della rassegna che ha portato ad Ancona icone mondiali del jazz. Si parte con il grande cantautore Joe Barbieri al Teatro Valle per la tappa del suo tour “Tratto Da Una Storia Vera”

ANCONA – La rassegna Ancona Jazz, organizzata dalla Associazione SpazioMusica, con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, prenderà il via giovedì 31 marzo e culminerà nel Summer Festival dal 30 giugno al 18 luglio.

La manifestazione da 49 edizioni ed interrottamente ha portato nella città di Ancona icone mondiali del jazz come Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Chet Baker, Stan Getz e Wynton Marsalis e per questa stagione 2022 sarà protagonista fino a tutta l’estate con un cartellone che ospita grandi artisti italiani e internazionali, coinvolgendo oltre la città di Ancona anche diverse aree della Regione Marche, grazie alla preziosa partnership con il Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green”, con il Liceo Musicale di Ancona e il Conservatorio di Fermo “G.B. Pergolesi” per l’International Jazz Day, con il Comune di Senigallia e il Comune di Chiaravalle.

Giovedì 31 marzo inaugura la programmazione Ancona Jazz 2022 il grande cantautore Joe Barbieri. Sul palco del Teatro Valle del Comune di Chiaravalle, farà tappa con il suo tour “Tratto Da Una Storia Vera” nell’ambito del Festival “Cosmicittà”, presentando il nuovo album di inediti che vede la partecipazione di artisti amici di primissimo ordine come Carmen Consoli, Sergio Cammariere, Tosca, Jaques Morelenbaum e Fabrizio Bosso.

Accompagnato da un eccellente trio jazz, con Pietro Lussu al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria e percussioni, sul palco del Teatro Valle trascinerà il pubblico in un bellissimo viaggio tra canzone d’autore, jazz e world music.

La sua musica, venduta in decine di migliaia di copie in molti Paesi del mondo, lo ha portato a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta e ad incrociare collaborazioni con grandi nomi come Omara Portuondo, Stefano Bollani, Stacey Kent e Hamilton De Holanda. Biglietti disponibili da €12 a €15 su Vivaticket al link https://bit.ly/JoeBarbieri_tickets31marzo oppure presso la biglietteria del Teatro Valle: teatro_valle@libero.it, tel. 071.7451020 – 339.4304324. Informazioni: Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle 071.9499266.

Il cartellone di Ancona Jazz proseguirà martedì 5 aprile con la cantante e pianista statunitense Champian Fulton in trio con il contrabbassista e il batterista Joris Dudli, presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona (biglietti: https://bit.ly/ChampianFulton_tickets5aprile).

Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ e European Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che gestisce anche l’etichetta discografica Go4 Records e l’agenzia Panorama.