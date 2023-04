Ancona, “Enoturismo delle Marche: Dalla vigna alla tavola”: presentato il progetto

Tanti gli appuntamenti, in calendario da aprile a giugno, nelle province di Ancona, Macerata e Fermo. Coinvolti 17 imprese, 32 cantine e 3 birrifici marchigiani.Iniziativa promossa e coordinata da Confcommercio Marche Centrali

ANCONA – Ieri mattina presso la sede direzionale di Confcommercio Marche e Marche Centrali di Ancona, si è svolto l’incontro di presentazione del progetto enogastronomico “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”, che prenderà il via venerdì 21 Aprile 2023.

Sono intervenuti il Direttore Generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini.

Presenti in sala anche alcuni operatori del settore, coinvolti nel progetto.

Nato con il contributo della Regione Marche – nello specifico dell’Assessorato all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale – si tratta di un percorso degustativo promosso e coordinato da Confcommercio Marche Centrali, per la valorizzazione di vigneti e birrifici marchigiani insieme ai prodotti agro-alimentari a denominazione di origine controllata, QM, IGP, STG, prodotti di montagna e tradizionali legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche.

Un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori.

Il programma sarà ricco di appuntamenti, che si svilupperanno tra aprile e giugno, nelle province di Ancona, Macerata e Fermo. All’iniziativa hanno aderito 17 imprese per la realizzazione di “cene ad hoc” e l’ideazione di un menù particolareggiato, 32 cantine tra le migliori del territorio marchigiano e 3 birrifici locali.

Un sommelier scelto per l’occasione dai titolari delle cantine illustrerà le caratteristiche delle aziende vinicole e le peculiarità dei vini abbinati ai differenti piatti, che i ristoranti proporranno nel corso degli eventi.

Al fine di promuovere al meglio gli eventi in calendario, è stato predisposto un portale identificativo dell’attività enoturistica, intitolato “Marche&Wine” sul quale confluiranno tutte le iniziative programmate.

«Nei prossimi tre mesi collaboreremo con diversi rappresentanti del mondo Ho.re.ca., delle cantine e dei birrifici che hanno voluto prendere parte al nostro progetto “Metti le Marche a tavola”, per il quale abbiamo ricevuto numerose adesioni – spiega il Direttore Generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco –. La presenza degli operatori qui, oggi, è molto importante per noi, perché è un chiaro segno della volontà di condividere un progetto importante, che fa incontrare i settori della ristorazione e del turismo, allo scopo di dar vita a una molteplicità di eventi, creando un vero e proprio viaggio enogastronomico nei luoghi tipici delle tre province marchigiane».

Questo percorso degustativo si snoderà attraverso l’entroterra marchigiano, passando per la Vallesina, raggiungendo la costa del Conero e toccando il Fermano, attraverso un percorso ideale per la valorizzazione dei vigneti marchigiani, dei birrifici e dei prodotti a denominazione di origine, biologici e QM.

«In questo itinerario – aggiunge Polacco – i ristoratori saranno parte sostanziale del progetto nonché gli interpreti della tradizione culinaria regionale, che si sposa con i prodotti e i vini del territorio marchigiano».

Anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che coinvolgerà numerosi operatori del mondo eno-agroalimentare marchigiano. Si contano oltre 200 ristoratori, con altrettante cantine e circa 20 birrifici e un centinaio di produttori di marchi di qualità alimentare.

«Il progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola” rappresenterà un importante momento di convivialità durante il quale potremo riscoprire il nostro territorio in allegria. Sarà un modo originale per i marchigiani di conoscere meglio le Marche, attraverso una serie di appuntamenti che puntano a valorizzare le aziende, le cantine e i ristoranti del territorio. Uno degli elementi principali – oltre alla birra, novità assoluta di questa edizione – sarà il vino, recentemente protagonista di un Vinitaly che ci ha regalato grandi soddisfazioni».