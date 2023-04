Ancona Comics & Games, il 22 e 23 aprile 2023 alla Mole Vanvitelliana

Ancona diventerà terra di maghi, stregoni, mostri che si affronteranno in coinvolgenti battaglie; la mostra mercato propone fumetti,modellini, action figures, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità

ANCONA – Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2023 il capoluogo di regione marchigiano ospita all’interno della Mole Vanvitelliana la fiera del fumetto “Ancona Comics & Games” organizzata dalla Blu Nautilus. La terza edizione della fiera prevede molte attrazioni tra fumetti, videogiochi, arcade, gadget e cosplay, artisti, musical, concerti e firmacopie.

Parteciperanno numerose associazioni ludiche: tra i tanti giochi nuovi e i grandi classici evergreen, appassionati e curiosi potranno partecipare a molteplici sfide fra giochi da tavolo, giochi di miniature, di carte, giochi di ruolo dal vivo, fino all’intramontabile biliardino.

L’evento, made in fieredelfumetto.it, sarà molto più di una mostra mercato: le associazioni marchigiane fondono insieme la volontà di fare comunità e formazione con il puro divertimento, aperto a tutti, senza alcuna distinzione di età.

Parteciperanno Play Life Academy di Fano, il circolo LoveCraft di Ancona, il circolo La Torre Nera di Osimo e l’associazione GdV Ludica di Loreto, il circolo La Fornace Ludica di Moie e infine il CSI Marche, che per l’occasione presenterà anche il corso di Operatore Ludico e la prova pratica.

E per gli studenti universitari, ci saranno anche le Olimpiadi di Facoltà organizzate dal Gulliver dentro alla fiera, per mettersi in gioco con le proprie capacità logiche e cognitive.

Fra gli espositori presenti anche gli anconetani Dadi e Mattoncini e P&C Computer per illustrare un’esperienza di gioco a 360 gradi, che spazia dai mattoncini Lego alle postazioni gaming.

Ci sarà spazio anche per i nostalgici per rivivere le emozioni di una sala giochi anni ‘80 con i cabinati originali di Rimini Arcade Bros, che porterà ad uso gratuito i videogames più famosi di quegli anni come Point Blank, Puzzle Bubble, Metal Slug, Street Fighter II, 1942, Final Fight, Super Puzzle Fighter II Turbo, Bomb Jack, Wonder Boy III Monster Lair, The Simpson, Tetris, Sailor Moon, Golden Axe, Super Pang, Mortal Kombat, Ghouls’n Ghosts, Cadillacs and Dinosaurs e moltissimi altri.

In collaborazione con 8 Bit Inside, invece, saranno in esposizione diversi pc e console originali come; Commodore 64, Amiga, Intellivision, Atari, MSX2 Turbo R. senza dimenticare le console Nintendo e Sega.”

E per gli appassionati di Harry Potter, la Scuola di Magia e Stregoneria per tutti i più piccoli aspiranti maghi che vorranno imparare e giocare, guidati dagli amati professori Albus Silente, Sibilla Cooman, e Pomona Sprite.

Gli apprendisti potranno partecipare allo smistamento nelle prestigiose casate di Hogwarts, alle lezioni di incantesimi, ai laboratori di pozioni e potranno fare foto con i personaggi più amati della saga.

Ricordiamo, infine, che durante Ancona Comics & Games, il Museo Tattile Statale Omero sarà aperto e visitabile gratuitamente con il biglietto della manifestazione, e previa prenotazione, sarà possibile visitare i camminamenti di guardia sulle mura della Mole Vanvitelliana per conoscerne la sua storia.

Ingresso:

– Biglietto online in prevendita € 9,00 www.diyticket.it

– Abbonamento nominale online 2 giorni € 16,00 www.diyticket.it – Biglietto unico alla cassa € 13,00

Come arrivare:

Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona (AN)

Ingresso Cassa: Porta Mandracchio

Ingresso Biglietto online: Porta Mandracchio e Porta Pia

Stazione FS Ancona a 1 km

Parcheggio degli Archi a 500 m – Sosta dalle 7,00 alle 21,00 Tariffa fissa € 2,00 – Aperto Sabato e Domenica

Social:

https://www.facebook.com/fieredelfumettocomicsandgames https://www.instagram.com/fieredelfumetto https://m.facebook.com/AnconaComicsGames

Evento FB: https://fb.me/e/6NghHpXbo