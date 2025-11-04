Ancona, le celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nel Molo Clementino la cerimonia ufficiale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate intitolata significativamente ‘Difesa la forza che unisce’. Presenti Mattarella e Crosetto

ANCONA – Si è svolta oggi ad Ancona, nel suggestivo scenario del Molo Clementino, la cerimonia ufficiale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate intitolata significativamente ‘Difesa la forza che unisce’.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Luciano Portolano, le celebrazioni hanno reso omaggio a tutti i militari che, in ogni tempo, hanno servito e continuano a servire il Paese con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. Presente anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli con la nuova giunta.

“È una grandissima emozione – ha commentato Acquaroli – accogliere il Capo dello Stato per il 4 novembre ad Ancona, la nostra città capoluogo e siamo contenti che nella nostra regione una giornata così significativa possa anche essere testimonianza per le scuole, per i giovani. Riaccogliamo inoltre soprattutto con grande onore e piacere il Capo dello Stato che è stato da noi anche a settembre. Ricordo anche, la visita del Presidente del Consiglio qualche mese fa nelle Marche. Queste due circostanze mi rendono felice nel constatare come la nostra regione sia centrale nelle dinamiche nazionali e istituzionali.

Siamo in un contesto internazionale complicato e complesso, ma i valori fondanti della democrazia e l’Unità d’Italia rappresentano per noi un’occasione per onorare quanti hanno dato con l’estremo sacrificio un contributo enorme per la Nazione, per principi che devono essere difesi, e che sono intramontabili. Le Forze Armate – ha concluso – hanno un ruolo fondamentale. Sappiamo quanti rischi e pericoli possono essere contrastati dall’impegno e dalla capacità di queste donne e questi uomini che con professionalità, con estrema dedizione, lavorano quotidianamente a tutela della nostra comunità regionale e nazionale”.