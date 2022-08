Ancona by Wine 2022, dal 26 al 28 agosto la seconda edizione

Attivi il servizio prenotazioni e quello per l’acquisto dei biglietti per degustazioni guidate e singoli eventi. Una quarantina i produttori presenti alla Mostra mercato

ANCONA – Da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022 si svolgerà ad Ancona la seconda edizione di “Ancona by Wine 2022” che coinvolgerà i più bei luoghi del centro della città. Sono poco meno di 40 le cantine vinicole che hanno aderito alla manifestazione organizzata dal Comune di Ancona, dall’Associazione Italiana Sommelier, patrocinata dal Ministero alle Politiche Agricole e supportata da partner istituzionali che- sottolinea l’assessore a Turismo e Cultura, Paolo Marasca- “promuove la cultura del vino legata al territorio e che offrirà ai visitatori una veduta d’insieme del centro storico quale centro commerciale naturale con protagonista assoluto il prodotto vino, orgoglio ed eccellenza italiana (Italia primo produttore al mondo), regionale e locale”. Sul circuito vivaticket è attivo l’acquisto dei biglietti per partecipare a degustazioni guidate e altri eventi.

Le cantine partecipanti sono : MAZZOLA, MORODER, STROLOGO, UMANI RONCHI, VIGNA DELLA CAVA, LA CALCINARA, FAZI BATTAGLIA, CASALFARNETO, MONTECAPPONE, MIRIZZI, BONCI VALLEROSA, TOMBOLINI, MONTESCHIAVO, COLLE ONORATO, FATTORIA NANNI, MONCARO, SANTA BARBARA, SPINSANTI, ANTONELLI*, TENUTA BELLAFONTE*, ILARIA COCCO*, LUNELLI – CARAPACE*, TERRACRUDA, IL POLLENZA, CASALE VITALI, VELENOSI, ANGELI DI VARANO, CASTELLANI, CONTE LEOPARDI, LE TERRAZZE, FATTORIA LUCESOLE, FIORETTI BRERA, GAROFOLI, GIUSTI, LANARI, MALACARI, MARAZZI, MARCHETTI.

* cantine da Montefalco

Nei 3 giorni della manifestazione i visitatori potranno visitare scegliere il proprio itinerario di assaggi tra le numerose cantine del territorio, partecipare alle degustazioni guidate in luoghi esclusivi, assistere a eventi a tema nel prestigioso contest del Museo Archeologico Nazionale delle Marche e della Pinacoteca comunale e a sfiziosi concerti.

Il programma si articola in quattro percorsi fondamentali: la Mostra mercato con i produttori in Corso Garibaldi, i Salotti del gusto nei luoghi simbolo della città, (dalla Caserma Villarey, alla Mole, alla Terrazza del Museo archeologico); ll vino e l’arte, conferenze e visite guidate al Museo Archeologico e alla Pinacoteca comunale Francesco Podesti; gli appuntamenti con la musica dal vivo che si svolgeranno in piazza Roma, animando il centro città con due gruppi: sabato 27 agosto alle 21,30 BARO DROM Orkestar e domenica 28 agosto alla stessa ora RUMBA DE BODAS.

Questo il programma con l’indicazione della prenotazione e acquisto dei biglietti per i singoli eventi.

Venerdì 26 agosto

Museo Archeologico

UN SORSO DI VINO ALLA CORTE DEI PICENI

Visite Guidate dalle ore 15,45 (durata della visita circa 40 minuti)

Ticket 5 euro

Prenotazioni: drm-mar.museancona@cultura.gov.it – 071 202602

17:30 Caserma Villarey

GLI ALTRI VITIGNI

Vini intriganti e non sempre conosciuti delle Marche

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione della Prof.ssa Oriana Silvestroni dell’UNIVPM Ancona

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

Sabato 27 agosto

11:00 Terrazza del Museo Archeologico

MONTEFALCO MASTERCLASS

Le eccellenze in vetrina

Sommelier Paolo Tamagnini AIS Perugia

Con i produttori di Montefalco

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

17:30 Piazza San Francesco

IL RE DEI BIANCHI

Sua Maestà il Verdicchio Classico Superiore

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione del Sommelier Luca Galeazzi. AIS Jesi e Castelli

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

Museo Archeologico

UN SORSO DI VINO ALLA CORTE DEI PICENI

Visite Guidate dalle 17,45 (durata della visita circa 40 minuti)

Museo Archeologico – 5€

drm-mar.museancona@cultura.gov.it – 071 202602

18:00 Pinacoteca Comunale

GRAPPOLI DIPINTI. IL VINO NELL’ARTE

Conversazione con il prof. Stefano Zuffi, curatore della Pinacoteca

Ingresso libero su prenotazione

museicivici.ancona@gmail.com–071 2225047 (in orario di apertura)

19:00 Mole Vanvitelliana – Sala boxe

ERA IL 1936

L’ Incrocio Bruni 54- una storia Marchigiana

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Sommelier Raffaele Papi AIS Pesaro

Con la partecipazione della dr.ssa Giovanna Bruni

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

21:00 Terrazza del Museo Archeologico

RITORNO AL FUTURO

Anfora, Cocciopesto e Terracotta: per i vini di domani

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Con la partecipazione del Direttore del Museo Archeologico dr. Diego Voltolini

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

acquisto su VivaTicket

21:30 Piazza Roma

BARO DROM Orkestar

Con più di 600 concerti in Europa, tra festival, teatri e club, con tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni, la Baro Drom Orkestar è una delle più belle realtà nel panorama della world music.

Il quartetto nato con la passione per le ritmiche infuocate dell’est Europa e per le melodie del Mediterraneo, ha negli anni sviluppato un proprio linguaggio originale.

Domenica 28 agosto

17:30 Palazzo Jona

SULLA VIA FRANCIGENA DEL VINO

Dall’Umbria alla Marche

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Sommelier Paolo Tamagnini AIS Perugia

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

19:00 Palazzo Jona

SINESTESIE IN ROSA

I grandi rosati marchigiani si svelano

Sommelier Simona Sestili AIS Ascoli Piceno

Mo. Sommelier Gualberto Compagnucci -AIS Ancona

Coordina Daniele Sordoni Sommelier AIS Ancona

Degustazione guidata

Solo su prenotazione dal 16.08.22

Ticket: 10€

ancona@aismarche.it

Acquisto su VivaTicket

21:30 Piazza Roma

RUMBA DE BODAS

Edinburgh Jazz festival, Montreux per un originalissimo sound emiliano e europeo che mescola trap ritmi latin e swing, sonorità balcaniche e funky, soul e ska.

In occasione di questa manifestazione i parcheggi Cialdini, Traiano, Umberto I e Archi, oltre ad osservare il normale orario di apertura nelle giornate di venerdì e sabato, saranno aperti anche domenica 28, con ingresso dalle 16 alle 23.

Info: www.comuneancona.it – ancona@aismarche.it – tel. 0712224343