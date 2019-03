Anas, da oggi chiuso lo svincolo di Sforzacosta in direzione Foligno

Riprendono i lavori di risanamento della pavimentazione sulla SS 77 della Val di Chienti a Macerata

ANCONA – Dopo la sospensione invernal e Anas (Gruppo FS Italiane) riprende i lavori di manutenzione per il risanamento profondo della pavimentazione sulle principali strade statali delle Marche.

In particolare, a partire da oggi, mercoledì 6 marzo, sarà interessato un tratto della strada statale 77 “della Val di Chienti” per circa 3 km (dal km 84,500 al km 81,600) in corrispondenza dello svincolo di Macerata Ovest/Sforzacosta.

Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Sforzacosta/Macerata Ovest sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno.

In alternativa, per il traffico diretto verso Sarnano/SS78 è consigliata l’uscita allo svincolo di Macerata Sud/Corridonia.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 19 aprile.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.