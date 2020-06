Ad Altidona oggi l’evento “Go Marche in Blues Raduno Regionale”

ALTIDONA (FM) – L’ Amministrazione Comunale di Altidona, la Proloco e la Le Art Culture incaricata dall’ IBU (Italian Blues Union), hanno aderito all’invito dell’ A.I.P.F.M. ( Associazione Italiana Per La Promozione Della Festa Della Musica ) che insieme al MIBACT organizza nella giornata di Domenica 21 giugno,dalle ore 16,30 alle 20,00 un evento dedicato alla musica.

Un segnale di ripresa, di coraggio e di speranza che coinvolgerà tutta l’ Italia con le forme di attività musicali più disparate.

Altidona organizza in Piazza Garibaldi “Go Marche in Blues Raduno Regionale” nel rispetto delle disposizioni normative Covid-19, con l’intervento di 8 band musicali interpreti della musica dell’anima per dare un chiaro segnale di ripartenza anche della musica live.