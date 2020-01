Acqualagna, domani la presentazione del 9° Giro d’Italia Amatori

Nella sala del locale Cinema Teatro verrà presentato anche il Canapè Baby Challenge

ACQUALAGNA (PU) – Il Giro d’Italia Amatori si prepara a svelare i segreti e le linee guida della nona edizione approdando nelle Marche ad Acqualagna nel comprensorio del Furlo dove è andata in scena l’originale iniziativa La Zattera dei Poeti, ideata da “La Casa degli Artisti” per festeggiare il compleanno della Riserva.

Una sfida all’insegna della passione e della promozione del territorio che vedrà protagonisti dal 30 maggio al 2 giugno gli amatori che, iscrivendosi alla gara a tappe, contribuiranno in maniera significativa a sostenere il ciclismo giovanile.

La manifestazione che si terrà sotto l’egida Acsi Ciclismo ed è organizzata dall’Asd Giro d’Italia Amatori di Fabio Zappacenere e Marina Campi con la collaborazione di Marche and Bike e GC Fausto Coppi, verrà presentata ufficialmente domenica 26 gennaio a partire dalle 10:30 nella sala del locale Cinema Teatro intitolato al drammaturgo, scrittore e sceneggiatore cinematografico Antonio Conti.

Alla presentazione interverrà Luca Lisi (sindaco di Acqualagna), Antonino Viti (presidente nazionale Acsi), Emiliano Borgna (presidente nazionale Acsi Ciclismo), l’ex professionista Giambattista Baronchelli, vincitore di diverse classiche professionistiche e vice campione del mondo nel 1980.

Dopo gli interventi delle autorità presenti, verranno svelati i percorsi delle quattro tappe in programma, le maglie di leader del Giro e delle altre classifiche, il Canapè Baby Challenge l’evento giovanile articolato in più prove sul territorio nazionale per esordienti e giovanissimi organizzato sempre dall’Asd Giro d’Italia Amatori.

Terza edizione alle porte per il Canapè Baby Challenge, il vernissage domenica 26 gennaio ad Acqualagna

Il fiore all’occhiello di tutta l’attività dell’Asd Giro d’Italia Amatori è il Canapè Baby Challenge. Per il terzo anno di fila, gli organizzatori intendono portare avanti il successo delle passate edizioni dove il mondo amatoriale ha dato un supporto materiale a tutte le iniziative dedicate al ciclismo giovanile grazie al Giro d’Italia Amatori. Le regioni Umbria, Basilicata, Lazio e Campania saranno quelle che ospiteranno la nuova edizione del challenge allo scopo di regalare un grande e contagioso spettacolo sportivo ai bambini e ai ragazzi delle categorie giovanissimi ed esordienti. La presentazione programmata per domenica 26 gennaio ad Acqualagna (a partire dalle 10:30 presso il Cinema Teatro Conti), contestualmente a quella del Giro d’Italia Amatori, sarà l’occasione per venire a conoscenza di tutti i dettagli di ogni singola manifestazione del Canapè con la presenza dei rappresentanti degli organizzatori di ogni singola regione coinvolta.