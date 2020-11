Acqua – Our Water Our Future, arriva per le scuole il Virtual Tour

Tutte le mattine da lunedì a venerdì dal 16 novembre al 18 dicembre un animatore Fosforo guiderà i ragazzi tra le varie postazioni

SENIGALLIA – Le scuole potranno prenotare gratuitamente la visita alla mostra ACQUA- Our Water Our Future.Infatti ,vista la situazione determinata dall’emergenza sanitaria per Covid 19 i partner di tale Mostra, con la disponibilità della Rocca Roveresca di Senigallia, hanno deciso di offrire a tutto il comparto scuola una speciale visita gratuita : una versione tutta online con uno speciale Virtual Tour e un animatore Fosforo a guidare i ragazzi tra le varie postazioni.

Tutto da casa (o da scuola) ben distanziati e tenendo ben presente che cultura e tecnologia possono essere due grandi alleati in questi tempi di pandemia. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente dal sito fosforo: www.fosforoscienza.it.

Tutte le mattine da lunedì a venerdì dal 16 novembre al 18 dicembre, le visite saranno anche inserite nel palinsesto mattutino delle attività di SHARPER: la Notte Europea dei Ricercatori che si terrà il 27 novembre 2020 attraverso i canali web e social dell’Università Politecnica delle Marche.

Il progetto H2O-From Heritage to Ocean vede come capofila l’Associazione Culturale NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, la Direzione Regionale Musei Marche, con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi S.P.A.. Un grande grazie anche all’unità comunicazione e relazioni con il pubblico di Genova del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha contribuito con due exhibit “Tromba d’aria” e “Tempesta di sabbia”.