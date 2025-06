“A Spasso nel Castello”, il 28 giugno a Montemaggiore al Metauro

In uno dei borghi più caratteristici delle Marche torna il percorso enogastronomico “A Spasso nel Castello” che spazierà tra storia e tradizione, divertimento e musica

COLLI AL METAURO (PU) – Nel suggestivo borgo di Montemaggiore al Metauro torna l’imperdibile festa di inizio estate: “A spasso nel Castello”, giunta alla 12esima edizione. Il 28 giugno 2025 a partire dalle ore 19.30 si potrà vivere una serata speciale tra musica, specialità gastronomiche del territorio, abbinate a degustazioni di vini delle Cantine Mariotti, in collaborazione con l’associazione sommelier.

Il museo storico del fiume Metauro sarà a disposizione dalle 18:30 alle 20 per poter conoscere ricordi e tesori della nostra cultura.



L’evento, promosso dalla pro loco di Montemaggiore, con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e la sua cultura enogastronomica, esaltandone inoltre le peculiarità storiche come località caratteristica della Seconda Guerra Mondiale.

La prima grande novità di quest’anno sarà la collaborazione con la Cantina Mariotti, main sponsor dell’iniziativa.

Con i suoi vini, vincitori di svariati premi, la Cantina Mariotti accompagnerà le gustose pietanze preparate durante la serata, in cui sarà possibile gustare una cena completa (dall’antipasto al dessert), servita nei luoghi più panoramici del centro storico di Montemaggiore.

Altra grande novità riguarderà la collaborazione con l’associazione AIS: i vini saranno abbinati, spiegati e serviti da esperti sommelier AIS.

Si partirà da piazza Italia con l’antipasto, gestito dalla collaudata squadra del Circolo Acli di Villanova e qui, altra novità, ci sarà la collaborazione con la vicina pro loco di Cartoceto che farà assaggiare ai partecipanti il pregiato olio D.O.P. Cartoceto.

Salendo la splendida scalinata della Torre civica, gli ospiti saranno accolti dai ‘polentari’ di San Costanzo che proporranno la loro storica pietanza; una dopo l’altra seguiranno tutte le altre portate, fino ad arrivare alla conclusione con il dessert, servito in piazza Bramante.

In tutte le postazioni allestite nel percorso enogastronomico ci saranno tavoli dove potersi sedere e chiacchierare in tranquillità.

L’ingresso al centro storico sarà libero per agevolare le attività esistenti. Chi non vorrà approfittare dell’ottima proposta del menù (tutto compreso), potrà fare una passeggiata nel centro storico e fermarsi a sorseggiare una bevanda al bar allestito dalla pro loco.

Dichiarazioni

“La presenza di Confcommercio costituisce un unicum nella provincia di Pesaro Urbino – ha spiegato Valentina Tonelli, responsabile comunicazione di Confcommercio Marche Nord – perché non ha solo un’anima sindacale propria, come associazione di categoria, ma di promozione turistico-culturale del territorio tramite il suo progetto Itinerario della Bellezza. Con ben 28 Comuni abbiamo costruito una rete che permette di comunicare al meglio un territorio che deve essere comunicato tutto insieme, dando così forza a tutte le peculiarità tipiche della nostra zona.

Con le pro loco, in particolare, la collaborazione è massima non solo perché grazie ai tanti volontari che le compongono riesce ad animare territori in cui la Confcommercio non riuscirebbe da sola ad arrivare, ma anche perché insieme si riescono a creare tante sinergie che permettono al territorio di manifestare le proprie eccellenze culturali ed enogastronomiche. Ciò è particolarmente vero oggi con la presentazione del percorso enogastronomico ‘A Spasso nel Castello’ ma anche per tante altre iniziative, legate alla promozione del territorio, alla collaborazione tra imprenditori e volontari in un territorio che insieme cammina e insieme comunica e si anima”.

“Tutte le portate saranno proposte anche senza glutine (obbligatoria la prenotazione entro il 26 giugno al numero 347.1094355) e, per una maggiore inclusività, sarà prevista un’entrata facilitata per le persone con difficoltà motorie – ha precisato la presidente della pro loco di Montemaggiore al Metauro Catia Curzi – . Quest’anno abbiamo diverse nuove collaborazioni come quella con la pro loco di Cartoceto con l’olio dop, quella con la pro loco di San Costanzo con la sua storica polenta; inoltre quest’anno avremo come main sponsor la Cantina Mariotti, che grazie al coinvolgimento di AIS, ha selezionato un vino di qualità, caratteristico del territorio come il Bianchello del Metauro o il Sangiovese, per ognuna delle 5 pietanze proposte”.

Durante la cena, in consolle ci sarà un amico e collaboratore storico dell’evento, Emidio Rossi dj.

Dalle ore 22.30 ci si scatenerà con la musica disco proposta dal dj Mattia Occhialini e dal vocalist Nicola Malerba: piazza Bramante si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Oltre alle mostre artistiche della Proart, diffuse nel borgo e nella sala del Centro Mario Luzi, il Museo storico del fiume Metauro, importante testimonianza degli eventi legati alla Seconda Guerra mondiale e del passaggio di Winston Churchill a Montemaggiore, proprio in occasione della serata sarà aperto ai visitatori dalle ore 18:30 alle 20, avvalendosi della presenza della sua direttrice Marta Marchetti.

Nel giorno dell’evento sarà disponibile anche una navetta che partirà dalle ore 19.00 dalla piazza di Villanova e che continuerà il servizio fino alle ore 00.30 del 29 giugno.

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 29 giugno.

Dalle 19.30 si scalderanno i fornelli per una cena imperdibile con il seguente menù:



Antipasto

Bruschetta con olio EVO DOP Cartoceto, barchetta di pasta brisè con crema di formaggi aromatizzata e insalatina sfiziosa, a cura di Pro Loco Cartoceto

Zuppa di legumi alla contadina, focaccia farcita con pancetta e Casciotta d’Urbino, spicchio di piadina con prosciutto

(“Vino spumante Mariotti” e “Riflessi” Bianchello del Metauro D.O.C.), a cura di ACLI Villanova

Polenta tradizionale di San Costanzo con ragù

(“ANNIBALE ” Colli Pesaresi Sangiovese D.O.C.), a cura di Pro Loco San Costanzo

Primo

Tagliatelle di Churchill

(“PIAN DEI FIORI” Bianchello del Metauro D.O.C. superiore) a cura di Pro Loco Montemaggiore

Secondo

Arrosto di maiale brasato al vino rosso con profumo di erbe aromatiche e verdure di contorno

(“ACANTO” Marche rosso I.G.T.), a cura di Pro Loco Montemaggiore

Dolce

Pesche con caramello e crumble di amaretti

(“PASSITO” Bianchello del Metauro D.O.C. Passito) a cura di Pro Loco di Montemaggiore

Saranno disponibili (su prenotazione) anche alternative gastronomiche per celiaci da prenotare entro il 26 Giugno 347 10 94 355 (WA)

Tutte le portate saranno proposte anche senza glutine e, per una maggiore inclusività, sarà prevista un’entrata facilitata per le persone con difficoltà motorie. Ingresso agevolato anche per famiglie con passeggini e carrozzine.

Ad accompagnare questo sontuoso menù torna il sound del dj Emidio Rossi e dalle 22:30 inizierà la selezione musicale di Mattia Occhialini.

Costo menù completo € 30, bambini € 15.

www.prolocomontemaggiore.it

INFO: 333.9990433