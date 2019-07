A Senigallia Demanio Marittimo.Km-278, la nona edizione

Eurotopia sarà il tema della notte dedicata all’architettura, alle arti e al design.L’appuntamento è per venerdì 19 luglio sulla spiaggia di Marzocca

SENIGALLIA – Il prossimo 19 luglio, dalle 6 di sera alle 6 del mattino, al km 278 del litorale adriatico, sulla spiaggia di Marzocca (Senigallia), di fronte alla Madonnina del Pescatore, torna per il nono anno la notte dedicata all’architettura, alle arti e al design di Demanio Marittimo.Km-278.

Il progetto è a cura di Cristiana Colli e Pippo Ciorra ed è promosso dalla rivista MAPPE, Gagliardini Editore – direttore editoriale Cristiano Toraldo di Francia – con la collaborazione del MAXXI, Museo delle Arti del XXI secolo, del Comune di Senigallia, della Regione Marche e con il supporto di un’ampia rete di imprese, istituzioni e associazioni culturali nazionali e internazionali.

Questo tratto di spiaggia si trasforma e si prepara ancora ad accogliere l’incontro tra il pubblico e sempre nuovi protagonisti internazionali della cultura e della progettazione contemporanea, grazie a un contest internazionale di progettazione dello spazio pubblico che coinvolge giovani talenti dell’architettura. Dopo il Royal College of Art di Londra per questa edizione sarà la volta della Facoltà di Architettura di Zagabria.

Il punto di partenza e il filo conduttore è sempre la dimensione adriatica, come geografia, immaginario, piattaforma multidisciplinare e multiculturale, elemento di collegamento con l’altra sponda.

Il tema di quest’anno è Eurotopia, allo stesso tempo un’utopia e uno spazio di rappresentazione e sviluppo sociale, culturale, professionale.

Eurotopie era anche il titolo scelto per il Padiglione Belga all’edizione 2018 della Biennale Architettura dal collettivo Traumnovelle, che sarà a Marzocca a raccontare quell’esperienza e la la loro attività di progettisti e ricercatori europei. Il dialogo sull’architettura coinvolgerà anche i curatori del Padiglione Tedesco nel 2018, con Lars Krückeberg, del gruppo GRAFT di Berlino.Il rapporto tra architettura e riqualificazione urbana sarà esplorato in relazione ad alcune esperienze in corso nella provincia italiana, come il museo M9 a Mestre realizzato dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton, ormai tra le compagini più affermate nel firmamento architettonico internazionale.

Il caso di Reggio Emilia, che ha avuto nell’architettura il suo più netto tracciante di sviluppo, sarà approfondito con l’architetto Andrea Zamboni – autore della riqualificazione e del restauro dei Chiostri di San Pietro – e con Massimo Magnani del Comune della città, project manager di tutti i progetti più qualificanti del territorio – dalla Stazione dell’alta velocità con i 3 ponti di Santiago Calatrava ai Chiostri di San Pietro, al #Capannone 18 delle Ex Reggiane, fino alle connessioni tra il centro e l’area collinare. Ancora di progetti e temi importanti, tra Croazia, Europa e regione adriatica, parlerà Mia Roth Čerina, fresca vincitrice del premio nazionale di architettura del suo paese.

Spostando il focus sull’arte, Franco Noero racconterà con Michele Masneri lo sviluppo della sua galleria in relazione a diversi luoghi della città di Torino, dalla Fetta di Polenta a Piazza Carignano fino allo spazio industriale di via Mottalciata. L’arte sarà affrontata da differenti punti di vista: oltre alle storie di gallerie e galleristi, quelle dei grandi eventi internazionali – la Biennale con il racconto dei Padiglioni Nazionali più celebrati dell’edizione 2019, quelli della Lituania e del Ghana – e quelle di artisti che si sono imposti nel panorama contemporaneo – come Enrico David – tra i 3 autori del Padiglione Italia – in dialogo con Rita Selvaggio.

Da spiaggia a spiaggia – da quella di Marzocca a quella allestita nella città fluviale di Prizren – Giacinto Di Pietrantonio racconterà la seconda edizione di Autostrada Biennale in Kosovo.

Il talk Home Cultural Home metterà a confronto diverse esperienze in cui la dimensione e la condivisione domestica diventa contesto di produzione culturale con Giovanni Gaggia, artista e fondatore di Casa Sponge, Alvise Giacomazzi, architetto e fondatore di 2.73, Tobia Tomasi, fondatore di Casa Punto Croce, Alessandro Fonte architetto e artista, membro di nanotourism, e gli artisti Jean Lorin e Beatrice Meoni, moderati da Silvia Susanna, architetto e membro di nanotourism.

Tornando all’architettura e al design, Marco De Michelis terrà una speciale lezione sul Bauhaus, altro pilastro fondativo della cultura moderna europea, per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione a Weimar.

Il Maestro del Territorio omaggiato da questa edizione è l’architetto e urbanista Giancarlo De Carlo con una conversazione in occasione dei cento anni dalla sua nascita tra Margherita Guccione, Paola Nicolin, Manuel Orazi e Francesco Benelli, mentre il gruppo Radioarchitettura parlerà ancora della condizione dei giovani architetti in Europa e presenterà una ricerca sui laureati marchigiani che lavorano all’estero insieme a Traumnovelle e al gruppo milanese Eterotopia.

Alessandro Masserdotti dello studio DOTDOTDOT di Milano esplorerà invece insieme a Marco Sammicheli le frontiere e le evoluzioni del design della comunicazione, con le sue interazioni digitali e multimediali.

Non poteva mancare nell’anno dedicato al Patrimonio lo sguardo sulla cultura industriale che rappresenta un fattore cognitivo e competitivo del made in Italy nella prospettiva storica: con Marco Montemaggi, Francesca Molteni ed Emanuele Sacerdote si parlerà di heritage marketing e brand identity come fattori di sviluppo a traino culturale.

Il 2019 è anche l’anno che ricorda i 60 anni di fondazione di Inarch – rappresentato in un talk da Andrea Margaritelli, imprenditore di nuova generazione che, dopo il lungo mandato di Adolfo Guzzini, inaugura con la sua presidenza una nuova stagione dell’associazione.

Demanio Marittimo.Km-278 accoglierà un altro anniversario speciale, quello dei cinquant’anni dall’allunaggio. Per ricordare questo straordinario accadimento il programma presenta un talk con Paolo Conte – giornalista scientifico di Rai Radio 3 – Leandro Palestini – giornalista che ha studiato a lungo l’influenza della televisione sugli immaginari contemporanei – e Christian Caliandro – storico dell’arte che ne indagherà gli immaginari sul versante dell’arte e del cinema – oltre alla live performance Apollo 11 Reloaded con Maurizio Martusciello e Giulio Maresca, realizzata in collaborazione con il MAXXI. Il progetto parte dalla celebrazione della missione spaziale per un concerto audiovisivo composto da musica e immagini di repertorio, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.

Il programma condurrà anche quest’anno il pubblico fino all’alba, con la consueta maratona video e la tradizionale colazione all’italiana.