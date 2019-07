A Pioraco la presentazione di “Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa”

Il 13 luglio presso il Polo Museale la presentazione del volume della professoressa Emanuela Di Stefano

PIORACO (MC) – Al Polo Museale di Pioraco, sabato 13 luglio alle ore 18, sarà presentato il volume della professoressa Emanuela Di Stefano “Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa. Pioraco: radici ed espansione di un centro cartario. La fase camerte-piorachese” (secoli XIII – XVI), edito da Edizioni Scientifiche Italiane. Il volume è realizzato con il contributo del Consiglio regionale delle Marche, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e con il patrocinio del Comune di Pioraco, del Comune di Camerino, dell’Università di Camerino e dell’Associazione Musei di Pioraco.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi, il rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari, il capogabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale, Daniele Salvi. La presentazione del volume sarà curata dalla stessa autrice, Emanuela Di Stefano, già professore a contratto nell’Università di Macerata, collabora ora con l’Università di Camerino ed è membro del Consiglio scientifico della Fondazione Fedrigoni Fabriano, assieme a Orietta Da Rold, in collegamento dall’Università di Cambridge, e Fabio Bettoni dell’Università di Perugia.

Attraverso l’analisi di prestigiosi Fondi archivistici, il volume Fra le Marche, il Mediterraneo, l’Europa. Pioraco: radici ed espansione di un centro cartario.

La fase camerte-piorachese”, mette in luce l’intensità della produzione della carta a Pioraco fin dalle sue origini duecentesche ed il suo utilizzo sempre più ampio, in Italia e in Europa, attestando l’importanza di un polo cartario medievale che è riuscito a imporsi per ingegno tecnologico e capacità di rispondere alle esigenze dei mercati contribuendo alla notorietà del territorio marchigiano. Un interessante momento di scoperta e approfondimento al quale tutta la cittadinanza è invitata.